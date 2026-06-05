"Let's Dance"-Profichallenge: Ist Renata Lusin wieder dabei?

Siebeneinhalb Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Tessa meldet sich Renata Lusin (38) bei ihren Fans – und zwar schweißtreibend aus dem Keller. In einer Instagram-Story berichtet die Profitänzerin, dass sie Baby Tessa in der Schlafschaukel untergebracht hat und die Auszeit für ein Workout nutzt. Dabei geht sie auch auf eine Frage ein, die ihr viele Follower stellen: ob sie bei der Let's Dance-Profichallenge wieder mit dabei sein wird.

Renata lässt ihre Fans in der Story wissen, dass sie sich aktuell zwar bereits fit fühlt, aber noch nicht in absoluter Topform ist. Und genau das ist ihr wichtig, wenn es um die Profichallenge geht. "Wenn man so eine Profichallenge macht, ich habe sie zweimal gewonnen, dann müsste man natürlich Gas geben und wirklich richtig was Geiles auf die Fläche zaubern", erklärt sie. Sie betont, dass die Profichallenge "schon echt hart" sei und sich deutlich vom Tanzen mit einem Prominenten unterscheide. Für sie persönlich möchte sie erst dann antreten, wenn sie wirklich hundertprozentig bereit ist.

Renata hatte die aktuelle Staffel von Let's Dance wegen ihrer Schwangerschaft pausiert. Anfang April wurden sie und ihr Ehemann Valentin Lusin (39) zum zweiten Mal Eltern – Tessa kam zur Welt, zwei Jahre nach ihrer großen Schwester Stella. Dass Renata bereits wenige Wochen nach der Geburt wieder im Keller trainiert, zeigt, wie ehrgeizig die zweifache Mutter ist. Die Profichallenge, bei der ausschließlich Profitänzerinnen und Profitänzer gegeneinander antreten, gilt als eines der Highlights der "Let's Dance"-Staffel.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Neugeborenen Tessa, ihrer älteren Tochter Stella, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

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