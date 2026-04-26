Renata Lusin gesteht: Sie hatte Angst vor zweiter Geburt

Renata Lusin (38) und ihr Mann Valentin Lusin (39) sind seit gut zwei Wochen Eltern von zwei kleinen Mädchen. Am 9. April hielten die beiden Let's Dance-Profis ihre Tochter Tessa zum ersten Mal im Arm – und damit ist ihre große Tochter Stella nicht mehr das einzige Kind der Familie. Im Interview mit Bunte sprechen Renata und Valentin jetzt offen über ihren Start zu viert, über den großen Schrecken vor der Geburt und einen unvergesslichen Moment im Kreißsaal, der alle Sorgen im Nu vergessen ließ.

Dabei hatte Renata im Vorfeld durchaus Bedenken. Denn die erste Geburt mit Stella war eine echte Tortur – 32 Stunden Wehen und anschließend drei Stunden Pressphase. "Ja, ich hatte Angst", gesteht die Tänzerin. Hinzu kamen mahnende Stimmen aus dem Umfeld: Viele warnten sie, ihr intensives Training könnte die Geburt erschweren. "Sogar meine Mama hat gesagt, hör auf, Gewichte zu heben", so Renata. Doch sie ließ sich nicht beirren und vertraute ihrer Prä- und Postnatal-Trainerin. Die Entscheidung zahlte sich aus. Tessa kam nach wenigen Stunden zur Welt – die Wehen begannen morgens, und schon um 16.15 Uhr war das Baby da. "Es war wie im Spa mit Tessa, ein Bad mit Öl und Musik", schwärmt Renata. Sogar die Ärztin sei von der unkomplizierten Geburt begeistert gewesen. Valentin stand ihr dabei die ganze Zeit zur Seite und feuerte sie mit Lob durch jede Phase an. "Er hat ständig gesagt: Super machst du das, perfekt – das hat mich voll motiviert", erzählt Renata lachend.

Auch nach der Geburt musste die junge Familie gleich Stärke beweisen. Tessa hatte kurz nach der Geburt Probleme beim Stillen, da ein zu kurzes Zungenbändchen die Zungenbeweglichkeit einschränkte. Eine Laser-OP löste das Problem jedoch schnell – und das Quartett kann nun gemeinsam das neue Kapitel als vierköpfige Familie genießen.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin am Osterwochenende, April 2026

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, April 2026

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