Pamela Adlon offenbart schmerzhafte Geburtserfahrung

In der US-Talkshow "Live with Kelly and Mark" hat Pamela Adlon (60) jetzt eine ziemlich intime Geschichte aus ihrem Leben geteilt. Die Schauspielerin sprang Ende Juli als Co-Moderatorin für Kelly Ripa (55) ein, die sich von einer Zahnfleischoperation erholt. An der Seite von Mark Consuelos (55) kam das Gespräch auf das Thema Schmerztoleranz – und dabei ließ Pamela kein Detail aus, wie OK! berichtet. Sie verriet, dass sie bei einer ihrer drei Geburten eine besonders heftige Verletzung erlitten hatte, bei der sogar ihr Schließmuskel in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Alles begann damit, dass Mark die Schauspielerin fragte, wie gut sie im Aushalten von Schmerzen sei. "Sehr gut sogar. Hallo, ich habe dreimal entbunden!", antwortete sie daraufhin laut OK!. Als der Moderator nachhakte, ob sie bei der Geburt eine PDA bekommen hatte, bestätigte Pamela das zwar, machte aber zugleich eine überraschend offene Offenbarung: "Aber eines meiner Kinder – ohne Namen zu nennen – hat mir mit der Schulter den Hintern aufgerissen", gestand sie. Die ungewöhnlich offene Anekdote brachte sowohl sie selbst wie auch Consuelos zum Lachen. Seitdem sei sie bei Schmerzwarnungen anderer Menschen kaum noch beeindruckt: "Mädchen, du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe", so die Schauspielerin.

Pamela ist Mutter von drei Töchtern. Bereits seit Jahren ist sie für ihre Offenheit und ihren trockenen Humor bekannt, den sie auch in ihrer eigenen Serie "Better Things" einsetzte, in der sie ebenfalls eine alleinerziehende Mutter von drei Töchtern spielte. Mark, der sonst gemeinsam mit seiner Frau Kelly die Sendung moderiert, ist selbst Vater von drei Kindern. Dass das Thema Geburt in der Show nicht zum ersten Mal auftauchte, zeigte sich bereits früher in diesem Monat: Beim Anblick eines Videos über eine Frau, die ihre eigene Geburt nicht bemerkte, gestand Mark, dass ihm allein beim Gedanken daran schwindelig werde. Kelly erinnerte sich daraufhin daran, dass die Krankenschwestern im Kreißsaal vor allem damit beschäftigt gewesen seien, sich um ihren beinahe ohnmächtigen Ehemann zu kümmern.

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Getty Images Pamela Adlon bei der Closing Ceremony der Series Mania 2025 in Lille

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Getty Images Pamela Adlon in Los Angeles, 2015

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Getty Images Mark Consuelos, Schauspieler

Wie findet ihr Pamela Adlons schonungslos offene Erzählung über ihre heftige Geburtserfahrung? Erfrischend ehrlich – genau so bricht man Tabus rund um Geburt. Puh, etwas zu detailliert fürs Morgen-TV. Ergebnis anzeigen