Verlust seines Hundes: Armin Rohde von Gefühlen überwältigt

Schauspieler Armin Rohde brach während einer "Kölner Treff"-Sendung in Tränen aus, als er an seinen verstorbenen Hund Ike erinnert wurde. Als ein Einspieler über den amerikanischen Bulldoggen-Rüden gezeigt wurde, konnte der 71-Jährige seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. Mit zitternden Händen hielt er inne, während Moderatorin Susan Link (49) behutsam sagte: "Das war dein erster Hund. Und Ike, müssen wir dazu sagen, ist nicht mehr da." Gegenüber t-online zog Armin schließlich ein persönliches Fazit: "Mir war nicht klar, wie weh das tut, wenn man ein Tier dann verliert."

Ike war im Januar 2022 gestorben, nachdem er schwer erkrankt war. Im "Kölner Treff" schilderte der Schauspieler, dass er zu lange versucht habe, dem Hund mit Behandlungen zu helfen. "Wir haben ein paar Wochen zu spät gemerkt, dass er gehen will. Und das muss man auch lernen und damit umgehen", sagte er. Über den Verlust eines Tieres sagte Armin außerdem: "Da muss man innerlich drauf vorbereitet sein. Und mir war nicht klar, wie sehr das reinknallt." Heute lebt eine neue Hündin bei dem Schauspieler: Tippsi, ein aus der Ukraine geretteter Rehpinscher-Mischling, der mit neun Kilogramm deutlich leichter ist als der 45 Kilo schwere Ike.

Armin hatte Ike im Jahr 2014 aus einem Tierheim in Bergheim geholt - und war nach eigenen Worten sofort begeistert. "Ich war schockverliebt", sagte er gegenüber der WAZ. Dabei war das Verhältnis zu Tieren für ihn nicht immer selbstverständlich. "Als junger Mann haben mich Tiere eher nervös gemacht", erklärte er und fügte hinzu, er habe sich "nicht mal vorstellen" können, "einen Goldfisch zu halten". Acht Jahre lang lebte Ike bei ihm und wurde, wie Armin es selbst beschrieb, "ein echtes Familienmitglied".

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Getty Images Armin Rohde bei der Eröffnung der 62. Berlinale im Berlinale Palast, 9. Februar 2012

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Getty Images Susan Link, Moderatorin

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Getty Images Armin Rohde, Schauspieler