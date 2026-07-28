Nach OP stummgestellt: Kelly Ripa fehlt bei ihrer Show

Kelly Ripa (55) fehlt derzeit in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" – und ihr Ehemann Mark Consuelos hat nun den Grund dafür öffentlich gemacht. Die Moderatorin habe sich einer Zahnfleischtransplantation unterziehen müssen, erklärte der Schauspieler am Montag gegenüber den Zuschauern, während er gemeinsam mit Gastmoderator Kevin Jonas (38) durch die Sendung führte. "Kelly lässt euch alle grüßen", sagte Mark zu Beginn und ergänzte: "Sie hatte eine Zahnfleischtransplantation – das ist keine Kleinigkeit." Der Eingriff sei schmerzhaft, und Kelly müsse sich nun streng an die Anweisungen ihres Arztes halten – darunter auch das Verbot zu sprechen.

Zu Hause sorgt Mark dafür, dass seine Frau die ärztlichen Regeln einhält. "Ich versuche, sie dazu zu bringen, die Regeln und Anweisungen zu befolgen", berichtete er. Außerdem dürfe Kelly derzeit nur weiche Speisen zu sich nehmen. Auf die Bemerkung, dass es für sie wohl die schwerste Aufgabe überhaupt sei, nicht zu reden, reagierte Kevin Jonas mit einem Schmunzeln: "Wow. Das muss das Schwerste sein, was sie je getan hat." Laut Page Six soll Kelly noch etwa eine Woche pausieren. Mehrere Stars springen in dieser Zeit für sie ein: Kevin Jonas moderiert am Dienstag erneut, Mila Kunis (42) übernimmt am Mittwoch, Pamela Adlon (60) steht am Donnerstag vor der Kamera und Scott Foley (54) rundet die Woche am Freitag ab.

Dass Kelly trotz der Schmerzen auf Betäubungsmittel verzichten wollte, überraschte offenbar selbst Mark. "Sie ist bekannt dafür, keinen Schmerz zu empfinden. Beim Zahnarzt nimmt sie normalerweise nicht mal eine Betäubung", erzählte er. "Aber dieser Eingriff tut ihr wirklich weh. Deshalb weiß ich, dass es schmerzhaft ist." Ihr Zahnarzt habe den Eingriff übrigens bereits vor fünf Jahren empfohlen. Kelly selbst habe das damals mit einem Witz kommentiert: "Ich dachte gar nicht, dass ich in fünf Jahren noch auf Sendung bin!" Das Ehepaar ist seit 1996 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Mark ist als Schauspieler bekannt, unter anderem durch seine langjährige Rolle in der Seifenoper "All My Children", während Kelly als Moderatorin zur Bekanntheit gelangte.

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Imago Kelly Ripa bei den 98. Oscars

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Instagram / kevinjonas Musiker Kevin Jonas, Juli 2024

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026