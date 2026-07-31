"Weapons"-Schöpfer verrät neue Details zum Horror-Prequel

Horror-Fans bekommen auf der San Diego Comic Con jetzt genau die News, auf die sie gewartet haben: Regisseur Zach Cregger (45) hat beim Panel "Directors on Directing" von Collider frische Details zu einem Prequel seines Kinohits "Weapons" ausgepackt. Im Mittelpunkt des neuen Projekts steht die rätselhafte Gladys, die in "Weapons" von Schauspielerin Amy Madigan (75) verkörpert wurde. Für diese Rolle erhielt Amy sogar den Oscar als beste Nebendarstellerin – ein seltener Ritterschlag für einen Horrorfilm. Das geplante Prequel trägt aktuell den Arbeitstitel "Gladys" und soll die Vorgeschichte der mysteriösen Figur beleuchten, über die sich Fans seit dem Kinostart von "Weapons" 2025 den Kopf zerbrechen. Wann genau die Dreharbeiten losgehen, konnte Zach vor Ort allerdings noch nicht verraten.

Bevor der Filmemacher auf der Comic Con erste Hinweise zur Handlung gab, machte Zach klar, wie sehr er sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Amy freut. Er schwärmte laut Collider davon, wie besonders die Arbeit mit der Schauspielerin am Set von "Weapons" gewesen sei. Das Drehbuch für "Gladys" befindet sich aktuell in Entwicklung: Zach schreibt es zusammen mit Autor Zach Shields, der unter anderem an "Krampus" und "Godzilla vs. Kong" beteiligt war. Im Gespräch betonte Zach, dass die Story sich bereits "in die richtige Richtung" bewege und das Team die Figur Gladys noch tiefer ausloten wolle. Konkrete Story-Twists oder ein Starttermin bleiben noch unter Verschluss, doch allein die Ankündigung eines eigenen Films um den Fanliebling sorgt auf der Messe für Gesprächsstoff. Klar ist nur: Die Vorgeschichte von Gladys soll später im Kino ganz groß auf die Leinwand kommen.

Zach hatte mit "Weapons" einen überraschenden Horror-Erfolg gelandet: Der düstere Film über eine Gruppe Kinder, die mitten in der Nacht auf geheimnisvolle Weise verschwindet, spielte laut Box Office Mojo weltweit rund 270 Millionen Dollar [ca. 237 Millionen Euro] ein. Viele Kinogänger fanden besonders die vielschichtige Figur von Amy Madigans Gladys spannend und diskutierten online ausführlich über ihre Vergangenheit. Amy ist seit Jahren als Charakterdarstellerin gefragt und stand schon in den 80ern für große Produktionen vor der Kamera. Jetzt bekommt sie mit "Gladys" die Chance, eine ihrer auffälligsten Rollen noch weiter zu vertiefen – und Horrorliebhaber können sich auf ein Wiedersehen mit der rätselhaften Frau freuen, die sie in "Weapons" so beschäftigt hat.

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Getty Images Zach Cregger spricht auf dem Panel "Collider's Directors On Directing" bei der Comic-Con International 2026 in San Diego

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Getty Images Amy Madigan mit dem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "Weapons" bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Zach Cregger bei der Warner Bros. Präsentation "The Big Picture" während der CinemaCon 2025 in Las Vegas