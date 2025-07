Zach Cregger plant Großes für "Resident Evil"-Film-Reboot

Das beliebte Horror-Franchise "Resident Evil" soll bald seinen Weg zurück auf die Kinoleinwände finden. Die Videospiel-Reihe wurde bereits mehrfach verfilmt, und das mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Das neue Reboot wird unter der Regie von Zach Cregger (44) produziert – und der hat Großes vor. Einer der wohl größten Kritikpunkte der Vergangenheit war die fehlende Nähe der früheren Filme zu den Games. Genau das will Zach als eingefleischter "Resident Evil"-Fan jetzt ändern. "Ich bin regelrecht besessen davon. Und deshalb möchte ich einfach eine Geschichte erzählen, die das Erlebnis würdigt, das man beim Spielen der Games hat", verspricht er im Interview mit der Plattform ComicBook.

Aktuell ist noch nicht viel über die Handlung der neuen "Resident Evil"-Filme bekannt. Ein wenig konnte Zach aber schon verraten, worauf die Fans sich freuen dürfen. Zum einen will der Filmemacher weniger Schusswechsel einbauen, obwohl die Spielvorlage eindeutig in die Kategorie Shooter fällt. Sein Fokus liegt dafür mehr auf der Atmosphäre: eine Mischung aus durch Ressourcenknappheit hervorgerufener Angst und Verzweiflung. "Es gibt einen Moment in jedem 'Resident Evil'-Spiel, in dem man sich am Eingang eines dunklen Ganges wiederfindet. Man hat nur noch einen Schuss in der Waffe. Man weiß, dass etwas Schreckliches in dieser Dunkelheit auf einen wartet, dieser schreckliche Moment, in dem man sich selbst überwinden muss. Das ist etwas, das jedes 'Resident Evil'-Spiel perfektioniert hat", erklärt er.

Zach machte in den vergangenen Jahren mit seinem Gespür für ultimativen Horror auf sich aufmerksam. 2022 machte er durch den Film "Barbarian" von sich reden. Dank einer düsteren, drückenden Atmosphäre gepaart mit erschreckendem Bodyhorror begeisterte der Streifen die Fans und erreichte auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes beeindruckende 92 Prozent positive Bewertung. Bei "Resident Evil" werden die Erwartungen an Zach sicher groß sein. Immerhin prägte die Videospiel-Reihe des japanischen Entwicklers Capcom die Welt der Horrorspiele wie kaum ein anderes. Während die älteren Teile für viele Fans Kult sind, gehören die neueren Teile mit den Titeln "Biohazard" und "Village" zu den erfolgreichsten Games der Jahre 2017 und 2021. Für kommendes Jahr ist bereits der neunte Teil angekündigt.

Getty Images Zach Cregger bei einem "Barbarian"-Special-Screening in Los Angeles, August 2022

Milla Jovovich in ihrer Rolle der Alice bei "Resident Evil: The Final Chapter"

Getty Images Zach Cregger bei der San Diego Comic Con, Juli 2022