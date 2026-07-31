Wegen Julie Andrews wurde diese Filmfigur gestrichen

Für Julie Andrews (90) hat Autorin Meg Cabot (59) eine wichtige Entscheidung getroffen – und zwar eine, die die Geschichte von Plötzlich Prinzessin für immer veränderte. Bei einem Auftritt in der Buchhandlung The Next Chapter in Huntington, New York, anlässlich der Veröffentlichung der ersten Graphic-Novel-Ausgabe ihrer Buchreihe, enthüllte Meg, warum Mias Vater in den Filmen tot ist, obwohl er in den Büchern noch lebt. Die Produktionsfirma habe sie damals kontaktiert und erklärt, dass sie den Vater der Hauptfigur aus dem Weg räumen wollten – um einer bestimmten Schauspielerin mehr Screentime zu ermöglichen. Als Meg fragte, wer diese Schauspielerin sei, kam die Antwort: Julie Andrews. Ihre Reaktion darauf war eindeutig: "Tötet den Vater", zitiert das Magazin People sie mit einem Lachen.

Hinter der Entscheidung steckte mehr als nur Pragmatismus. Denn Mias Vater war von Meg nach ihrem eigenen, bereits verstorbenen Vater modelliert worden – was die Änderung für sie persönlich zunächst schmerzhaft war. Zudem spielte ausgerechnet Anne Hathaways (43) echter Vater Gerald "Jerry" Hathaway den Vater in dem Film – ohne zu wissen, dass seine Figur stirbt. Er hatte nur seinen eigenen Textteil des Drehbuchs erhalten. Als er schließlich merkte, was passiert war, schrieb er Meg eine E-Mail. "Meg, ich bin tot. Du musst etwas tun", habe er geschrieben, so die Autorin. Ihre Antwort: "Es ist Julie Andrews. Was erwartest du von mir? Wir werden ihr mehr Zeilen geben." Meg betonte, das sei der Grund für die Unterschiede zwischen Buch und Film.

Der erste "Plötzlich Prinzessin"-Film erschien 2001 und war Anne Hathaways großer Durchbruch in Hollywood. Drei Jahre später folgte "Plötzlich Prinzessin 2" mit der gesamten Hauptbesetzung. Auf einen dritten Teil warten die Fans seit Jahren – und der ist tatsächlich in Arbeit, wie Anne zuletzt bei SiriusXM Radio Andy verriet. "Ich glaube, wir hatten einen Durchbruch bei der Geschichte", sagte die Schauspielerin. "Wir mussten mit dem Drehbuch, an dem wir gearbeitet hatten, noch einmal von vorne anfangen – das ist nicht das Update, das sich jemand erhofft, aber wir alle haben das gute Gefühl, dass das die richtige Version sein wird." Einen konkreten Starttermin oder Drehplan gibt es jedoch noch nicht. Hathaway erwartet derzeit ihr drittes Kind und konzentriert sich nach eigenen Angaben zunächst darauf. Mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) hat sie bereits zwei Söhne.

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Getty Images Julie Andrews, 2023

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Getty Images Meg Cabot, Autorin

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Getty Images Julie Andrews und Anne Hathaway, 2011