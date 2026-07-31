Suki Waterhouse packt über wilde Tour-Nacht aus

Suki Waterhouse (34) hat im Rahmen eines tierischen Interviews über gleich mehrere persönliche und berufliche Themen gesprochen. Im bekannten "The Puppy Interview" von BuzzFeed, in dem Stars mit süßen Hundewelpen spielen, während sie Fragen beantworten, erzählte Suki entspannt über ihre aktuellen Projekte, ihre größten Fan-Momente und eine Situation auf Tour, die sie selbst als ihre wildeste Erfahrung beschreibt. Ein Highlight der letzten Zeit war für die Sängerin, dass ihr Song "OMG" in der ersten Staffel der Serie Off Campus zu hören ist. "Es war ein großer Überraschungsmoment, als ich die Serie, von der ich selbst Fan bin, gesehen habe und plötzlich mein Song lief. Das war einfach sehr cool", gab die Musikerin preis.

Zwischen Welpenstreicheleinheiten kommt sie dann auch auf ihre absurdeste Tour-Erfahrung zu sprechen. Hierbei gab es vor allem während einer Reise einen sehr unappetitlichen Moment: Im Tourbus war es nicht möglich, ein großes Geschäft zu erledigen, und genau diese goldene Regel hat anscheinend jemand missachtet – mit heftigen Konsequenzen für die gesamte Crew. "Wir mussten den Bus räumen, und da quoll die Kacke buchstäblich über. Der Busfahrer hat das Ganze aus dem Fenster geschaufelt. Es war ein Tiefpunkt, aber es wurde, positiv gesehen, zu einer Kernerinnerung für uns alle", scherzte die Sängerin. Abseits vom Toilettendesaster schwärmte die Musikerin vor allem von den Kollaborationen mit Sänger Bobby Gillespie von "Primal Scream" oder Carl Barât von "The Libertines", die für sie echte Fan-Momente waren.

Vor Kurzem hat die Sängerin auch einen weiteren privaten Einblick gegeben: In einem Interview mit Variety verriet sie, dass sie zur Hochzeit von Taylor Swift (36), für die sie unter anderem auf einem Konzert 2024 in London als Vorband auftrat, eingeladen wurde. Im Gespräch machte sie kein Geheimnis daraus, dass sie sich dort gerne einiges für die eigene Planung abgucken würde. Die Sängerin ist nämlich mit niemand Geringerem als Twilight-Star Robert Pattinson (40) liiert. Zusammengefunden haben beide 2018 und seit März 2024 haben Suki und Robert auch eine gemeinsame Tochter, deren Name weiterhin geheim bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA