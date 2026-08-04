Nach Mord an Sara Gilson: Täterfamilie könnte Vermögen erben

Der gewaltsame Tod der Influencerin Sara Gilson hinterlässt nicht nur große Bestürzung, sondern zieht auch komplexe rechtliche Fragen nach sich. Da die 43-Jährige kein Testament hinterlassen hat, greift im US-Bundesstaat Oklahoma die gesetzliche Erbfolge – eine Regelung, die theoretisch die Angehörigen des Täters, also ihres Mannes, der kurz nach der Tat Suizid beging, begünstigen könnte. Um dieses Szenario abzuwenden, beantragte ihr Ex-Mann Lyle Landers jetzt laut Us Weekly gerichtlich die Nachlassverwaltung, um das Vermögen vollumfänglich für die gemeinsamen minderjährigen Kinder zu sichern. Das gerichtliche Verfahren muss nun klären, wie der Nachlass der verstorbenen Influencerin rechtlich gehandhabt wird.

Die rechtliche Argumentation des 46-jährigen Vaters stützt sich dabei direkt auf die Umstände der Gewalttat. Lyle beruft sich darauf, dass Shawn "absichtlich und vorsätzlich das Leben von Sara nahm" und es nach dem Recht Oklahomas besonders kritisch zu sehen sei, wenn ein Täter aus einer solchen Straftat finanzielle Vorteile zieht. Weil sich der 47-jährige Täter nach dem Mord auch selbst das Leben nahm, soll gerichtlich ausgeschlossen werden, dass dessen Begünstigte über die Erbfolge an Saras Nachlass gelangen. Zudem beantragte der Vater die Vormundschaft für die Teenager Mia und Tye.

Lyle hatte sich bereits unmittelbar nach dem Verbrechen um die Angelegenheiten der Verstorbenen gekümmert. Er übernahm die Beerdigungskosten und erklärte gegenüber TMZ, er wolle sicherstellen, dass Sara "eine würdevolle letzte Ruhestätte bekommt". Der Tragödie waren anhaltende Konflikte vorausgegangen: Sara hatte öffentlich gemacht, dass gegen ihren Partner Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens mit einer Minderjährigen vorlagen. Zudem erwirkte sie im Juni 2026 die dritte Schutzanordnung, da er bewaffnet untergetaucht war. Nun obliegt es dem Gericht, die erbrechtlichen Verhältnisse im Sinne der Hinterbliebenen zu ordnen.

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson mit ihren Kindern, Mai 2023

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson, Influencerin

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson, Influencerin

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