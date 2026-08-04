Nach Horror-Einbruch floh Megan McKenna nach Deutschland

Realitystar Megan McKenna (33) hat sich entschieden, dauerhaft nach Deutschland zu ziehen – und der Grund dafür ist erschreckend: Drei maskierte Männer drangen nachts in ihr Haus in England ein und terrorisierten sie mit Macheten und Baseballschlägern. Wie die 33-Jährige jetzt im Podcast "Great Company With Jamie Laing" erstmals öffentlich erzählte, schlief sie gegen 23 Uhr ein und wachte auf, als das Haus zu zittern schien. Die Einbrecher hätten mit einem Baseballschläger ein Loch durch die Wand zu ihrem Schlafzimmer geschlagen – denn dahinter lag ihr Ankleidezimmer, von dem aus man direkt ins Schlafzimmer gelangte. Megan war in dieser Nacht völlig allein zu Hause, ihr Hund war ihre einzige Gesellschaft.

Die damals Frischvermählte rief sofort die Polizei – doch die Beamten am Telefon baten sie, bloß nicht mit den Eindringlingen zu sprechen. Aus Angst, dass die Männer ihren Hund töten könnten, entschied Megan sich dennoch dazu, ihnen entgegenzugehen. "Wenn ich nicht zu ihnen gehe und frage, was sie wollen, werden sie reinkommen und meinen Hund töten", schilderte sie ihre damalige Gedankenlage im Podcast. Einer der maskierten Männer, der eine Sturmhaube trug, nahm ihr daraufhin ihren Schmuck ab. Megan verletzte sich dabei am Fuß, überall sei Blut gewesen. "Sie waren sieben Minuten in meinem Haus. Es waren die längsten sieben Minuten meines Lebens", so Megan. Die Täter wurden gefasst und verurteilt, kamen laut ihr jedoch nach einem Jahr wieder frei.

Der brutale Überfall ereignete sich kurz nach Megans Flitterwochen mit ihrem Mann Oliver Burke. Oliver hatte noch am Tag nach ihrer Rückkehr nach Deutschland abreisen müssen – er ist Fußballspieler und steht derzeit beim Verein Union Berlin unter Vertrag. Der Schock der Erfahrung war so groß, dass Megan sich nicht länger in der Lage sah, alleine in England zu leben. "Ich war nicht sicher in meinem eigenen Zuhause", sagte sie im Podcast. Als die Täter gefasst wurden, stand sie eigentlich als Zeugin für den Prozess bereit, befand sich zu diesem Zeitpunkt aber inmitten einer IVF-Behandlung, um ihren gemeinsamen Kinderwunsch zu erfüllen. "Ich konnte das körperlich und mental einfach nicht durchstehen", erklärt sie rückblickend. Im Oktober 2024 begrüßten die beiden ihren Sohn Landon auf der Welt, im Juni 2025 gaben sie sich das Jawort.

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Getty Images Megan McKenna bei den The Pride Of Britain Awards 2017

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Instagram / meganmckenna Oliver Burke und Megan McKenna im Juni 2024

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Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Sohn Landon, Februar 2025