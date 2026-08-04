Königin Letizia bezaubert in rotem Glamour-Look auf Mallorca

Königin Letizia (53) hat am Sonntagabend, dem 2. August 2026, ihren Mallorca-Sommer mit einem glamourösen Auftritt beim Atlàntida Mallorca Film Fest eröffnet. Bei der Abschlussgala im Kulturzentrum La Misericordia in Palma erschien die spanische Royal in einem tiefroten Abendkleid und zog damit auf dem blauen Teppich viele Blicke auf sich. Vor Ort wurde Letizia kurz nach 21 Uhr von den Organisatoren empfangen und traf unter anderem auf Javier Bardem (57), Miguel Bernardeau (29), Victoria Luengo und Gael García Bernal. Gemeinsam mit den Gästen verfolgte sie später die Premiere von "El ser querido" und setzte damit gleich zu Beginn des royalen Sommerprogramms auf Mallorca einen auffälligen Akzent.

Das figurbetonte Kleid der Königin erinnerte mit One-Shoulder-Ausschnitt, Drapierung und hohem Beinschlitz an klassischen Hollywood-Glamour. Dazu kombinierte Letizia nudefarbene Pantoletten und eine metallische Clutch. Wie Hola! berichtete, begrüßte die Königin bei der Gala zahlreiche Vertreter der Filmbranche und wechselte in entspannter Atmosphäre einige Worte mit den Stars des Abends. Anschließend betrat sie die Bühne, um dem französischen Komponisten Alexandre Desplat den Master of Cinema Award zu überreichen, wie Vanitatis meldete. Danach nahm sie in der ersten Reihe Platz und sah sich gemeinsam mit Javier und Victoria den Film "El ser querido" an, der Ende August in die spanischen Kinos kommen soll.

Das Atlàntida Mallorca Film Fest gilt seit Jahren als einer der kulturellen Höhepunkte des mallorquinischen Sommers. Letizia unterstützt das Festival bereits seit 2019 und nahm in diesem Jahr schon zum siebten Mal an der Abschlussgala teil. Ihr Besuch gehört traditionell zu ihren ersten offiziellen Terminen während des Aufenthalts der Königsfamilie auf der Insel. Für Königin Letizia und König Felipe (58) geht es schon am Dienstag, dem 4. August, weiter: Im Marivent-Palast steht der Empfang von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Programm. Erwartet werden außerdem Kronprinzessin Leonor, Prinzessin Sofía (19) und Königin Sofía, auch wenn ihre Teilnahme bislang nicht offiziell bestätigt worden ist.

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Imago Königin Letizia überreicht Alexandre Desplat eine Auszeichnung beim Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma de Mallorca

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Imago Königin Letizia mit Francina Armengol und Jaume Ripoll bei der Abschlusszeremonie des Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma

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Imago Königin Letizia bei der Abschlusszeremonie des Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma de Mallorca