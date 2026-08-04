Schock bei "SummerSlam": Brie Bella bricht sich die Schulter

Schockmoment beim WWE "SummerSlam" für Brie Bella (42): Die Wrestlerin verletzte sich während eines Six-Woman-Tag-Team-Matches ihr Schulterblatt. An ihrer Seite standen ihre Zwillingsschwester Nikki Bella (42) und ihre Teamkollegin Paige – gemeinsam traten sie gegen die Wrestler-Gruppe Fatal Influence an. Trotz der heftigen Verletzung kämpfte Brie weiter und beendete das Match mit ihrem Team als Siegerin, bevor sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Kurz darauf meldete sie sich auf Instagram bei ihren Fans und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Im Post schrieb Brie: "Ich wollte euch allen für eure Liebe, warmen Wünsche und Gebete danken. Als ich im Krankenhaus saß, habe ich alles gelesen, was ihr mir geschickt habt – ich liebe euch alle!!! Leider werde ich eine Weile ausfallen. Ich habe mein Schulterblatt gebrochen." Dazu teilte sie ein Video, das sie lächelnd bei der Behandlung durch Sanitäter zeigt, sowie Aufnahmen der Verletzung. Wie sie das Match überhaupt zu Ende bringen konnte, sei ihr selbst noch unklar: "Ich glaube, es waren das Adrenalin, die Leidenschaft für den Sport und die Liebe zu all den Frauen, mit denen ich arbeite, die mir den Antrieb gegeben haben, es zu Ende zu bringen."

Bei den Zwillingsschwestern, die als Duo "The Bella Twins" gestartet sind, scheint es hinsichtlich Verletzungen eine Pechsträhne zu geben: Erst vor Kurzem hat sich nämlich Schwester Nikki von einer Operation am Knöchel erholt. Für die Genesungszeit kann Brie zumindest auf familiäre Unterstützung zählen. In ihrem Instagram-Post verriet sie humorvoll, dass ihr Sohn Buddy ihr Assistent sein werde, Tochter Birdie die Krankenschwester übernehme – und ihr Partner für sie kochen werde. Kurz vor dem SummerSlam hatte die Wrestlerin gegenüber dem Magazin Us Weekly offen über diesen Wrestling-Auftritt gesprochen und ihn als ihren letzten bezeichnet: "Ich werde nicht lügen und ich mache mir nichts vor. Das ist mein letzter Run."

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Getty Images Nikki Bella, Sportlerin

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Getty Images Brie Bella bei WrestleMania 42 in Las Vegas, 2026

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IMAGO / ZUMA Press Wire Brie und Nikki Bella, 2018