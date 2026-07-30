Sara Gilson ist tot: Ex-Mann Lyle zahlt nun ihre Beerdigung

Die Influencerin Sara Gilson ist tot. Die Behörden fanden die Social-Media-Persönlichkeit und ihren zu diesem Zeitpunkt getrennt lebenden Ehemann namens Jeremiah Duffey vergangenen Donnerstag mit Schusswunden auf – die Ermittler gehen von einem Mord-Suizid aus. Jeremiah soll demnach zuerst Sara und danach sich selbst gerichtet haben. Nun kümmert sich Saras Ex-Mann Lyle Landers um alles, was nach ihrem Tod zu regeln ist: Er übernimmt sämtliche Kosten für die Beerdigung der Mutter seiner zwei Kinder und gab gegenüber TMZ an, er wolle sicherstellen, dass Sara eine würdevolle letzte Ruhestätte bekommt.

Lyle erklärte, er habe Saras Eltern versprochen, für eine angemessene Beerdigung zu sorgen, da er finanziell besser aufgestellt sei als ihre Familie. Ausgerechnet an seinem Geburtstag verbrachte er den Tag damit, Saras Grabstätte auszusuchen. Die Trauerfeier soll noch bis Ende der Woche in einem privaten Rahmen stattfinden – Medien sind nicht zugelassen. Was Jeremiah Duffey betrifft, so hat dessen Ex-Frau Stephanie Ramsay gegenüber TMZ mitgeteilt, dass seine Kinder entschieden haben, ihm keine Beerdigung auszurichten. Er soll stattdessen eingeäschert und seine Asche in einem Familiengrab beigesetzt werden.

Lyle und Sara kannten sich insgesamt 18 Jahre lang und blieben auch nach ihrer Scheidung – und obwohl beide erneut heirateten – eng miteinander verbunden. Für Lyle war das Eheversprechen offenbar mehr als eine Floskel: Er sagte, "bis dass der Tod uns scheidet" sei nicht nur etwas, das er damals bei der Hochzeit gesagt habe. Seiner Aussage nach möchte er nicht, dass das Bild, das viele Menschen von Sara im Internet haben, ihr Vermächtnis prägt. Weniger als zwei Wochen vor ihrem Tod hatte sie auf TikTok ein Video veröffentlicht, in dem sie Jeremiah Duffey schwerer Vorwürfe bezichtigte, das viral ging. Gegenüber TMZ sagte Lyle: "Die Welt sieht ihr TikTok-Video und geht davon aus, dass das sie ist. Das ist nicht sie. Sie war eine Mutter. Das ist die wahre Sara."

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Instagram / sarajgilson Sara Gilson, Influencerin

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