Zoff mit Natascha: Yeliz Koc teilt Chatnachricht ihrer Mama

Zwischen Yeliz Koc (32) und Natascha Ochsenknecht (61) ist der nächste öffentliche Eklat entfacht: In einer neuen Instagram-Fragerunde erklärte Yeliz ihren Followern, warum sie derzeit keinen Kontakt mehr zu der Designerin hat. Natascha spielte den Ball prompt zurück und verwies in ihrer Story auf eine angebliche WhatsApp-Nachricht von Yeliz' Mutter Andrea an sie, die sie aber aus Rücksicht nicht veröffentlichen wolle. Genau das übernimmt nun jedoch die Influencerin: Nur kurze Zeit nach ihrem ersten Posting teilt Yeliz die lange Nachricht ihrer Mama öffentlich: "Hallo Natascha. Mit Befremden habe ich deinen Podcast gehört, in dem du erneut gegen Yeliz schießt. Jetzt mal meine Wahrnehmung von Mutter zu Mutter: Wie ich schon damals sagte, gehört es sich als Mutter nicht, sich in die Angelegenheiten der erwachsenen Kinder einzumischen. Du hättest das, wie ich mit Jimi, mit Yeliz privat unter vier Augen klären können."

Andrea erinnert daran, dass ihre Familie Jimi Blue trotz vergangener Streitigkeiten "ohne Vorwürfe empfangen" habe. Gleichzeitig holt sie alte Wunden hervor: "Hast du ernsthaft vergessen, dass er es war, der meine Tochter in der schwersten Zeit ihres Lebens, hochschwanger und krank, im Stich ließ? Der, der die Beziehung auf Lügen (Schulden etc.) aufbaute und sich öffentlich als unfreiwilliger Erzeuger sah? Hast du vergessen oder willst dich der Wahrheit verschließen, dass es ohne meine Töchter, Jimis Konzept und deren Beziehungen keine Diese Ochsenknechts gegeben hätte?" Zudem kritisiert Yeliz' Mutter scharf, dass die erste Staffel der Sendung lediglich aus Spott gegen ihre Tochter bestehen würde. Doch damit nicht genug: Andrea schießt auch direkt gegen Natascha.

Besonders deutlich wird Yeliz' Mama, als sie Natascha als Mutter und Großmutter kritisiert. Sie behauptet, Yeliz habe sich schon vor ihrem Kennenlernen mit der Familie Ochsenknecht eine eigene Karriere aufgebaut. Sie dreht den Spieß um und wirft der Reality-TV-Mutter vor: "Vergisst du, dass du dich seit Jahrzehnten nur über den Nachnamen deines Ex-Gatten profilierst?" Zusätzlich spricht sie Situationen rund um vermeintliche Oma-Besuche bei Enkelin Snow Elanie Koc (4) an und unterstellt, der Kontakt sei vor allem für die Außendarstellung gepflegt worden. Am Ende der Nachricht zieht Yeliz' Mutter eine deutliche Grenze und kündigt an: "Kinder spüren negative Schwingungen und zum Schutz von Snow werden wir den Kontakt pausieren, weil wir das Gefühl haben, dass es Snow nicht guttut. Wir akzeptieren auch keine inszenierten Storys mehr, nur damit du gut dastehst."

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Imago Yeliz Koc mit Mutter Andrea, Januar 2025

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"