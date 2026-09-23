"Wie lange hält sie noch?": Tom Jones sorgt sich um Stimme

Nach Jahren als Coach bei The Voice UK ist für Tom Jones (86) Schluss: In der kommenden Staffel der ITV-Castingshow wird der Sänger nicht mehr auf dem roten Stuhl sitzen. Dass der Abschied nicht von ihm ausging, machte der Sänger Anfang September auf Instagram unmissverständlich deutlich. "Um das klarzustellen: Ich wollte 'The Voice' nicht verlassen, denn ich liebe die Show und schätze das Publikum wirklich sehr", schrieb er dort. Und weiter: "ITV hat diese Entscheidung getroffen – offensichtlich schon vor einer Weile, und ich wurde erst kürzlich darüber informiert." Der unfreiwillige Ausstieg fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der der Waliser besonders offen mit der Frage umgeht, wie lange er überhaupt noch auf der Bühne stehen kann. Immer wieder beschäftigt ihn die Frage, wie lange ihm seine charakteristische Stimme noch erhalten bleibt.

Wie sehr er das Singen nach wie vor genießt und zelebriert, machte Tom zuletzt in einem Gespräch mit seiner Coach-Kollegin Kelly Rowland (45) in der aktuellen Staffel klar. Die Sängerin hatte ihn als "85 Jahre jung" bezeichnet und auf seine jahrzehntelange Karriere rund um den Globus verwiesen. Seine Antwort fiel laut Wales Online bescheiden aus: "Ich liebe einfach die Tatsache, dass ich noch singen kann." Vor allem die Reaktionen des Publikums bedeuten dem Musiker viel. "Es ist ein wundervolles Leben, wissen Sie, das Showgeschäft. Wenn man auf der Bühne auftritt und diese Liebe vom Publikum zurückbekommt, denkt man: 'Was könnte besser sein als das?'", schilderte er. Und ergänzte: "Und genau so empfinde ich heute noch. Wie damals, als ich ein Kind war."

Bereits 2024 hatte er mit seinen damaligen Kollegen will.i.am (51), LeAnn Rimes (44), Danny Jones und Tom Fletcher (41) über die Ungewissheit gesprochen: "Im Laufe der Jahre denkt man: 'Wie lange wird diese Stimme noch halten?'" Der Sänger selbst räumte ein, dass ihn seine eigene Leistungsfähigkeit ebenfalls verblüfft. Und während Tom Jones um sein Ausscheiden aus der Castingshow trauert, gibt es auch einen Musiker, der die Sendung nicht für den richtigen Weg hält. Das zeigte vor Kurzem auch Travis Barker (50). Der Schlagzeuger von Blink-182 riet seinem Sohn Landon Barker überraschend von einer Teilnahme an "The Voice" ab. Die frei werdenden Plätze besetzt ITV künftig mit Aitch und Cheryl, während Kelly und will.i.am zurückkehren. Alesha Dixon (47) und Stacey Solomon (36) übernehmen die Moderation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Jones, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Kelly Rowland bei der Weltpremiere von "Nope" in Los Angeles, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Jones, Sänger