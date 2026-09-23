Aus dem Grund sagte Tom Bateman bei "The Love Hypothesis" zu

Tom Bateman (37) wagt sich für seine neue Rolle auf ungewohntes Terrain. In der Liebeskomödie "The Love Hypothesis" verkörpert der 37-Jährige den gefürchteten Professor Dr. Adam Carlsen. An seiner Seite ist Lili Reinhart (30) als Doktorandin Olive Smith zu sehen. Für Tom bot das Projekt eine willkommene Abwechslung: Seine Filmografie umfasst bislang vor allem Psychodramen, Thriller und Krimis, in denen er häufig düstere oder geheimnisvolle Figuren spielt. Umso überraschter war der Brite, als sein Agent ihm ausgerechnet eine romantische Komödie vorschlug. Dass Regisseurin Claire Scanlon und Lili bereits an dem Projekt beteiligt waren, weckte zusätzlich sein Interesse. "Ich dachte: 'Das klingt nach einem Riesenspaß'", erklärte Tom im Interview mit Who What Wear. Bei Prime Video startete der Film am 23. September 2026.

Spätestens das Drehbuch konnte Tom dann endgültig für das Projekt begeistern. Besonders gefielen dem Schauspieler die Figuren und die Entwicklung, die Adam durch seine Beziehung zu Olive durchläuft. Auch Regisseurin Claire beschrieb Tom die besondere Verbindung der beiden auf eine Weise, die ihn berührte. Für sie zeigt die Geschichte, was passiert, wenn jemand die Distanz zu einem Menschen überwindet, der sich gerade in einer anderen Lebensphase befindet. Im Mittelpunkt stehen dabei das gegenseitige Lernen und die Bereitschaft, dem anderen wirklich zuzuhören. Genau diese Perspektive auf die Romanze gab für Tom letztlich den Ausschlag, die Rolle anzunehmen. "Ich dachte nur: 'Was für ein schöner Ausgangspunkt für eine Geschichte'", erinnerte er sich im Interview.

Als Vorlage für den Film dient der Bestseller von Ali Hazelwood. Darin begegnet die Doktorandin Olive Smith dem Professor Dr. Adam Carlsen, der wegen seiner gefürchteten Art den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Dr. Evil" trägt. Zunächst lassen sich die beiden lediglich auf eine vorgetäuschte Beziehung ein, doch daraus entwickelt sich nach und nach echte Nähe. Eine bei Fans besonders bekannte Hotelszene aus dem Buch verlangte den Hauptdarstellern einiges ab: Rund sechs Stunden verbrachten Lili und Tom dafür nackt am Set. Die Herausforderung bestand darin, den Moment sinnlich wirken zu lassen, ihn im Verhältnis zum restlichen Film aber nicht zu explizit zu gestalten. Für einen geschützten Rahmen sorgte am Set Intimitätskoordinatorin Jen Viens.

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Imago Tom Bateman und Lili Reinhart bei der Premiere von "The Love Hypothesis" an der Columbia University in New York

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"

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Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Schauspielerin