Darum trug bei Astrids Beisetzung kaum jemand einen Schleier

Bei der Beisetzung von Prinzessin Astrid (†94) fiel am Mittwoch ein Detail besonders auf: Während bei der Trauerfeier für König Harald Anfang September noch viele Frauen der Königsfamilie mit Schleier erschienen waren, sah das diesmal deutlich anders aus. Emma Tallulah Behn (17) war bei der Zeremonie in der Ris-Kirche die Einzige aus der Königsfamilie, die einen Trauerschleier trug. Königin Sonja (89) und Prinzessin Märtha Louise (55) entschieden sich stattdessen beispielsweise für schlichte Haarreifen. Für Royalexpertin Caroline Vagle ist dieser Unterschied allerdings keine große Überraschung. "Die Königsfamilie war, wie es sich gehört, zur Beerdigung schwarz gekleidet. Ich würde aber sagen, dass sie diesmal vielleicht etwas weniger formelle Kleidung gewählt hat als bei König Haralds Beerdigung. Das ist ganz natürlich, weil es sich nicht um den Monarchen handelt", erklärt sie gegenüber Dagbladet.

Auch die auffällig vielen Haarreifen entgingen der Expertin nicht. "Ansonsten herrschte geradezu Haarreifen-Bonanza. Die meisten haben sich heute dafür statt für einen Hut entschieden, und ich finde, das kann genauso elegant sein", meint Vagle. Dass viele Frauen auf einen Schleier verzichteten, müsse ihrer Einschätzung nach aber keine besondere Bedeutung haben. "Ich denke, dabei geht es vor allem um persönliche Vorlieben." Besonders gut gefiel Vagle der Look von Königin Mette-Marit (53). Sie erschien in einem schwarzen Tüllrock und kombinierte dazu einen großen schwarzen Hut. Dazu trug sie eine Diamant-Perlen-Brosche, die einst Prinzessin Ragnhild gehörte. Gerade der voluminöse Rock hob sich von den sonst eher schlichten Trauerlooks ab, blieb durch die komplett schwarze Farbgebung aber trotzdem zurückhaltend.

Auch König Haakon VIII. (53) setzte diesmal auf deutlich mehr Zurückhaltung. Während er bei der Beisetzung seines Vaters noch die Galauniform des Heeres getragen hatte, wählte er für den Abschied von Prinzessin Astrid einen klassischen schwarzen Anzug. Nach der Trauerfeier trug Haakon außerdem gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern den Sarg seiner Tante aus der Kirche. Damit passte auch sein Auftritt zu dem insgesamt weniger formellen Rahmen der Trauerfeier.

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Abschiedsmesse für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo am 23. September 2026

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Getty Images Leah Isadora Behn und Emma Tallulah Behn bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in Oslo

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in Oslo

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