Tim bei "Love Island VIP" vergeben? Henna hat sichere Quelle

Henna Urrehman rückt keinen Millimeter von ihrem Verdacht ab. Zum Start von Love Island VIP hatte die Reality-TV-Bekanntheit in der Villa vor laufenden Kameras die Vermutung geäußert, dass ihr Mitkandidat Tim Kühnel (29) womöglich gar nicht Single sei. Auch Monate nach den Dreharbeiten hält sie an dieser Einschätzung fest. Im Promiflash-Interview bei der Premiere der Datingshow machte Henna deutlich: "Also, ich sage mal so, ich hatte das aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Und alles, was ich bisher darüber erfahren habe und weiß, hat jetzt meine Meinung darüber nicht geändert."

Statt einen Rückzieher zu machen, verweist die Influencerin lieber auf die Zukunft: "Aber ich denke, die Zeit wird es auf jeden Fall zeigen und der Tim wird sich dazu selber bestimmt auch noch dazu äußern." Konkrete Belege legte sie im Gespräch allerdings nicht vor. Auch dazu, wer ihr die Information zugespielt haben soll, machte sie keine näheren Angaben. Zurückgenommen hat sie ihren Verdacht damit jedoch ausdrücklich nicht. Mit ihrer Aussage hatte die Reality-TV-Bekanntheit schon während des Drehs für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – und Zweifel daran geweckt, ob Tim tatsächlich als Single in das Abenteuer Datingshow gestartet ist.

Auch Marla Slengard sprach Tim noch in der Villa direkt auf das Gerücht an und brachte dabei Ariel (23) als mögliche Partnerin ins Spiel. Der Realitystar wies jedoch von sich, vergeben zu sein. Gegenüber Marla stellte er klar, dass zwischen ihm und Ariel lediglich eine unverbindliche Freundschaft-plus-Konstellation bestanden habe – mehr sei da nicht gewesen. Zudem betonte Tim, dass er überhaupt nicht an einem solchen Format teilnehmen würde, wenn er gedanklich nicht vollkommen frei und offen für das Kennenlernen anderer Frauen wäre. Damit steht seine Version weiterhin im Widerspruch zu Hennas Darstellung.

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RTLZWEI Kandidaten von "Love Island VIP" 2026, erste Paarungszeremonie

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"