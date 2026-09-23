Trauer: Mike Tindall macht den Tod seines Vaters öffentlich

Mike Tindall (47) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein Vater Phil Tindall ist verstorben. Die traurige Nachricht machte der frühere englische Rugbynationalspieler selbst publik – und zwar in der ersten Folge der neuen Staffel seines Podcasts "The Good, The Bad & The Rugby". Im Gespräch mit seinen Co-Hosts James Haskell und Alex Payne fand Mike klare Worte: "Leider ist mein Vater letzte Woche verstorben." Nähere Angaben zu den Todesumständen machte er nicht. Bekannt ist lediglich, dass Phil seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Parkinson lebte. In der Sendung ließ der Ehemann von Zara Tindall (45) durchblicken, wie wichtig ihm das Gedenken an seinen Vater ist.

Gegenüber dem Otley Rugby Club in West Yorkshire zeigte sich Mike besonders dankbar. Phil war Anfang der 1970er-Jahre Kapitän des Vereins gewesen. Der Klub hatte vor einem Spiel mit einer Schweigeminute an ihn erinnert. "Diesen kleinen Moment konnte ich mir ansehen. Jemand hat ihn aufgenommen und mir geschickt und dann haben sie auch noch einen kleinen Text ins Programm geschrieben, den ich gelesen habe", erzählte er. Im Podcast blickte Mike außerdem auf die aktive Zeit seines Vaters zurück. Eine Woche vor der Hochzeit mit Mikes Mutter Linda im Jahr 1969 habe sich Phil das Bein gebrochen und sei mit Gips vor den Traualtar getreten. Seine Karriere musste er bereits mit 27 Jahren beenden.

Die Diagnose Parkinson hatte Phil im Jahr 2003 erhalten. In den vergangenen Jahren sprach Mike immer wieder offen darüber, wie sehr die Erkrankung seinen Papa und die gesamte Familie belastete. Noch rund vier Monate vor der Todesnachricht hatte sich der dreifache Vater bei einem Charity-Golfturnier in Sutton Coldfield besorgt über den damals schlechten Gesundheitszustand von Phil geäußert. Auch über die eigene Familie hinaus engagiert sich der Sportler für das Thema: Er sammelte Spenden für den Kampf gegen Parkinson und setzte sich öffentlich dafür ein, mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit zu schaffen. Mike Tindall ist durch die Hochzeit mit Zara der Schwiegersohn der britischen Prinzessin Anne (76).

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ActionPress Mike Tindall beim Cheltenham Festival 2026

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Getty Images Prinzessin Anne und Phil Tindall, Juli 2011

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