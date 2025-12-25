Stollen: Vincent Gross löst Polizeieinsatz am Flughafen aus

Vincent Gross (29) erlebte am Flughafen ein unerwartetes Weihnachtsabenteuer. Nachdem der Sänger bei einem Auftritt am Samstag in Sachsen mehrere Fan-Geschenke erhalten hatte, darunter auch einen Dresdner Christstollen, nahm die Rückreise in seine Schweizer Heimat eine besondere Wendung. Bei der Sicherheitskontrolle kündigten die Beamten eine Stichprobe an seinem Handgepäck an. Ausgerechnet die Verpackung des Kuchens wurde dabei auf Sprengstoff getestet – mit positivem Ergebnis. Die Bundespolizei rückte an und durchsuchte sein gesamtes Gepäck. Vincent schilderte die Szene humorvoll in einem Instagram-Video: "Ich wäre fast ins Gefängnis gekommen."

Der ursprüngliche Verdacht konnte glücklicherweise schnell ausgeräumt werden. Die Sicherheitskräfte stellten fest, dass es sich doch nur um einen harmlosen Christstollen handelte. Trotz der Aufregung behielt Vincent seinen Humor: "Das ist ein Fan-Geschenk, aber ich habe nicht reingeguckt. Wenn da wirklich etwas drin gewesen wäre, wäre ich dann ins Gefängnis gekommen?" Die Beamten blieben freundlich und der Sänger konnte erleichtert seine Heimreise antreten. In seinem Social-Media-Beitrag teilte er Grüße an die großzügige Fan-Absenderin und bedankte sich augenzwinkernd bei den Beamten am Berliner Flughafen.

Vor zwei Monaten brodelte die Gerüchteküche um den Schweizer Sänger. Damals sorgten Medienberichte für Aufsehen, in denen spekuliert wurde, ob Vincent im kommenden Jahr als Kandidat ins Dschungelcamp einziehen würde. In einem Interview mit der Zeitung Blick bezog Vincent klar Stellung und stellte lachend fest: "Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen." Trotzdem zeigte er sich geschmeichelt, überhaupt für die Show auf dem Radar der Macher zu stehen.

IMAGO / Michel Kaers Vincent Gross, Schlagersänger

IMAGO / Karina Hessland Vincent Gross, September 2025

Getty Images Vincent Gross, Schlagersänger