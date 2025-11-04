Vincent Gross stellt klar: Er zieht nicht ins Dschungelcamp

Vincent Gross (29) hat sich zu den Gerüchten geäußert, er könnte im kommenden Jahr als Kandidat im Dschungelcamp teilnehmen. Nachdem berichtet worden war, dass der Schlagerstar auf der Wunschliste der Produzenten stehen soll, stellte er nun gegenüber der Schweizer Zeitung Blick klar: "Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen." Der Sänger reagierte lachend auf die Mutmaßungen, betonte gleichzeitig, dass er sich geehrt fühle, überhaupt mit der beliebten RTL-Show in Verbindung gebracht zu werden.

Seine Begeisterung für das Format konnte der Schlagersänger im Interview jedoch nicht verbergen: Vincent schwärmte von der Show und gab zu, sie seit etlichen Jahren zu verfolgen. "Ich habe wahnsinnigen Respekt vor allen, die da mitmachen", sagte er Blick. In einem Instagram-Video nahm er die Gerüchte mit Humor, lachte herzhaft und stellte seinen Followern die Frage: "Schreibt mal, wie viel Geld müsstet ihr bekommen, um beim Dschungelcamp mitzumachen?" Von RTL heißt es unterdessen offiziell: "Zu möglichen Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart."

Die Gerüchte um eine Teilnahme Vincents könnten möglicherweise auch durch seine innige Freundschaft zu Anna-Carina Woitschack (33) angeheizt worden sein, die selbst 2025 Kandidatin im Dschungelcamp war. Was bleibt, ist ein prominenter Name auf der Wunschliste des Senders – und ein klares Nein vom Star selbst. Zuletzt geriet er durch seine Teilnahme an der Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! in die Schlagzeilen.

IMAGO / Michel Kaers Vincent Gross, Schlagersänger

Instagram / vincentgross Vincent Gross, Mai 2024

RTL / Stefan Gregorowius Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, "Die Verräter"-Sieger