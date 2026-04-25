Ben Stiller und Christine Taylor strahlen bei "TIME100" Gala

Ben Stiller (60) und Christine Taylor (54) genießen wieder das Rampenlicht als Traumpaar: Bei der TIME100 Gala in New York zeigten sich die beiden Arm in Arm im Jazz at Lincoln Center. Die Schauspielerin strahlte in einem blauen, trägerlosen Säulenkleid, das sie mit einer funkelnden blauen Halskette und passenden Ohrhängern kombinierte. Ben setzte auf einen eleganten marineblauen Anzug und posierte eng an der Seite seiner Frau. Das Paar, das gemeinsam die Kinder Ella Stiller (24) und Quinlin Stiller großzog, präsentierte sich bei dem Star-Event sichtlich vertraut, wie unter anderem E! News berichtet.

Dass Ben und Christine heute wieder so verliebt über rote Teppiche schlendern, ist alles andere als selbstverständlich. Nach 17 Jahren Ehe hatten sich die beiden dazu entschieden, eine Pause einzulegen, und lebten mehrere Jahre getrennt. Über die gemeinsame Familie blieben sie jedoch stets in Kontakt. Während der Corona-Pandemie zogen sie mit ihren Kindern wieder gemeinsam in ein Haus – eine Zeit, die ihnen half, einander neu zu begegnen und alte Konflikte zu klären. Im Gespräch mit E! News erklärte Ben, dass ihre Versöhnung vor allem aus dem gemeinsamen Wunsch entstanden sei, wieder einen Weg miteinander zu finden. "Du musst einfach zusammen sein wollen und es zum Funktionieren bringen wollen", sagte der Schauspieler zu dem US-Portal. "Ich bin wirklich froh, dass wir an diesem Punkt angelangt sind."

Im Interview mit der New York Times blickte Ben zuletzt offen auf die Trennungsphase zurück. Der Abstand habe ihm deutlich gemacht, wie sehr er die gemeinsame Familie schätze und wie wichtig ihm die Beziehung zu Christine sei. In seinen Worten habe sich das Leben ohne die Partnerschaft leer angefühlt. "In meinem Kopf wollte ich nie, dass wir nicht zusammen sind", betonte der Hollywoodstar rückblickend. Nach rund einem Jahr, in dem sie wieder als Familie unter einem Dach lebten, beschlossen der Komiker und die Schauspielerin, ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben. "Es gibt nichts Schöneres, als wenn man zurückkommt. Man weiß das, was man hat, so viel mehr zu schätzen, weil wir wissen, dass wir es auch nicht haben könnten." Ein Comeback feiert Ben nicht nur im Privatleben, sondern auch im Beruf: An der Seite von Robert De Niro (82) ist er im November als Greg Focker im Film "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Time100-Gala 2026 in New York: Ben Stiller und Christine Taylor

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Taylor und Ben Stiller mit ihrer Tochter Ella Olivia, 2017