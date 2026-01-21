"Polarisiert": Die Weissens sind stolz auf Sohn Daymian

Virginia Weiß und Andrew Weiß stehen gerade im Rampenlicht: Das Ehepaar feiert mit der Teilnahme an der Show #CoupleChallenge sein gemeinsames Reality-TV-Debüt – doch im Interview mit Promiflash reden die beiden am liebsten über jemanden ganz anderen. Ihr Sohn Daymian, der bereits durch Formate wie Germany Shore bekannt wurde und aktuell bei Reality Backpackers zu sehen ist, sorgt nämlich zu Hause wie im TV für Aufsehen. Die stolzen Eltern verraten, wie sie seine Teilnahme an der neuen Show finden, warum er für sie "polarisiert" – aber im besten Sinne – und wieso er ihnen den Rücken freihält, während sie selbst vor der Kamera stehen.

Auf die Frage, wie sich Daymian bei "Reality Backpackers" schlägt, kommt Virginia sofort ins Schwärmen. "Daymian macht uns absolut stolz. Wie man sehen kann, haben wir da gute Arbeit geleistet. Man sieht, dass er absolut das Herz am rechten Fleck hat. Und es macht uns schon sehr stolz, dass er nicht im Negativen polarisiert, sondern wirklich mit Herz", erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin im Gespräch. Auch Andrew betont, wie sehr sie sich auf ihren Sohn verlassen können. Er erzählt, dass Daymian sich während der Dreharbeiten um gleich drei Kinder kümmert: Ayvabelle, Sawyer und Aspyn schlafen alle gemeinsam mit ihm in einem Bett, während Virginia und Andrew unterwegs sind. "Wir haben gestern Abend ein Foto bekommen mit drei Kindern so im Bett. Es funktioniert. Also, wir haben heute schon gesagt, wir können öfter weg", berichtet Andrew lachend.

Erst kürzlich wurde öffentlich, dass Daymian und Smilla Eckerle getrennte Wege gehen. Doch für die Eltern stand fest, dass sie ihrem Sohn in dieser schwierigen Zeit beistehen. "Wir haben ihn sofort nach Zypern geholt. Er ist sofort zu uns", erklärte Virginia im Promiflash-Interview. Die Familie habe sich dann gemeinsam auf Wohnungssuche gemacht, um Daymian so gut es geht zu unterstützen. Andrew berichtete, dass die Trennung friedlich und ohne großes Drama abgelaufen sei. "Beide sind vollkommen in Ordnung. Sie verstehen sich, sie werden sich auch in Zukunft auf Zypern treffen", verriet der TV-Star. Trotz des Liebes-Aus habe der Zusammenhalt der Familie geholfen, Daymian zurück ins Gleichgewicht zu bringen.

Anzeige Anzeige

RTL2 Andrew und Virginia bei #CoupleChallenge 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

Anzeige