Christian Wolf empört: Gewaltfantasie sorgt für Shitstorm

Christian Wolf (30) sorgt mit einer heftigen Aussage im Netz für Wirbel. In einem Video zeigt der Unternehmer, wie er seiner Verlobten Romina Palm (26) ein Medikament verabreicht und erklärt dazu, es könne Menschen mit erhöhtem Schlaganfallrisiko helfen. Kurz darauf widerspricht die österreichische Influencerin Sophie Imhof öffentlich auf TikTok und kritisiert die Darstellung. Die Debatte eskaliert, als Christian in den Kommentaren scharf nachlegt – ein Satz von ihm sorgt schließlich für einen echten Shitstorm.

Sophie nimmt in ihrem Video kein Blatt vor den Mund. Sie sagt direkt an Christian gerichtet: "Du hast absolut keine Fachausbildung oder Expertise in diesem Feld." Der Fitnessinfluencer reagiert darauf deutlich gereizt. In seinen Social-Media-Posts spricht er davon, das Video habe ihn "wirklich richtig wütend gemacht". Er habe "hunderttausende Menschen" aufgeklärt, während die Influencerin "fachliche Fehler" mache und das "mit einer Arroganz" paare, "dass man ihr gerne ins Gesicht treten würde". Dieser Satz verbreitet sich rasend schnell, zahlreiche User zeigen sich schockiert über die Gewaltfantasie, und auch Sophie meldet sich noch einmal zu Wort. "Wo der Spaß aufhört, ist 'dass man ihr gerne ins Gesicht treten würde'", stellt sie klar und betont, solche öffentlichen Gewaltfantasien gegenüber Frauen dürfe man 2026 nicht normalisieren.

Inzwischen hat Christian versucht, die Wogen zu glätten. In einem weiteren Statement erklärt der Unternehmer, es sei kein echter Gewaltaufruf gewesen, sondern ein Satz, "den man sagen würde, wenn man mit seinen Freunden beim Abendessen sitzt". Er habe "ohne Filter" gesprochen und räumt ein: "Das tut mir leid, das war dumm." Mittlerweile hat auch die Firma More, deren Gründer Christian ist, reagiert und Sophies Post kommentiert. Darin heißt es: "Wir sehen, dass die Aussage unseres Gründers viele von Euch beschäftigt und irritiert. Für uns bei More steht ein respektvoller und konstruktiver Umgang miteinander und mit unserer Community immer an erster Stelle. Gleichzeitig steht es uns als Unternehmen nicht zu, Einfluss auf die privaten Postings unseres Gründers zu nehmen. Sie bleiben seine Verantwortung - auch wenn die mehr als 1.000 Menschen, die jeden Tag bei More für Euch an den besten Produkten arbeiten, keinesfalls hinter seiner Aussage stehen. Auf unserem Profil und in unserer Kommunikation haben persönliche Angriffe keinen Platz, und das wird auch in Zukunft so bleiben."

Christian Wolf ist vor allem als Unternehmer und Social-Media-Persönlichkeit bekannt und teilt regelmäßig Einblicke in sein Leben mit seiner Partnerin Romina Palm. Zuletzt sorgte Christian mit einer teuren Reiseplanung für Gesprächsstoff: Gemeinsam mit Romina und Tochter Hazel flog er wegen ausgefallener Linienflüge mit einem Privatjet nach Köln, um rechtzeitig zur FIBO zu kommen. Auf Social Media betonte der Unternehmer damals, wie kostspielig der Trip gewesen sei.

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer