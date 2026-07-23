Simone Biles zeigt sich nach Brust-OP im knappen Bikini

Knapp ein Jahr nach ihrer Brustvergrößerung präsentiert sich Simone Biles (29) in einem knappen lila Stringbikini am Meer. Die 29-jährige Turnerin teilte vor Kurzem gleich mehrere Fotos und Videos in ihrer Instagram-Story, auf denen sie am Strand entspannt und ihren Körper selbstbewusst in Szene setzt. Goldfarbener Schmuck rundete ihr Sommer-Outfit ab. Besonders spektakulär: In einem Video beweist sie auf einem Boot, dass sie ihr turnerisches Können keineswegs verlernt hat – mit einem makellosen Rückwärtssalto ins türkisfarbene Wasser.

Die Bilder kommen kurz nach einem weiteren glamourösen Auftritt der Sportlerin: Bei den ESPY Awards 2026 erschien Simone gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem NFL-Spieler Jonathan Owens (31), in einem champagnerfarbenen Satinkleid mit Korsett-Oberteil, High-Low-Rock und einem auffälligen Diamant-Choker. Ihre Instagram-Fotos des Outfits lösten eine Flut an begeisterten Kommentaren aus. "Ich glaube, du hast etwas fallen lassen... MEINEN KIEFER", schrieb ein Fan darunter.

Über ihre Brust-OP hatte Simone bereits offen gesprochen – und dabei auch von einem anfänglichen Schockmoment erzählt. Gegenüber dem Magazin People beschrieb sie, wie sie nach dem Eingriff zunächst in Panik geriet: "Sie reichten mir bis zum Hals. Ich bin tatsächlich durchgedreht und habe meinem Arzt gesagt: 'Nehmt sie raus, sie müssen kleiner sein', denn am Anfang sahen sie aus wie Aliens." Am Ende sei aber alles gut ausgegangen – "jetzt sind sie perfekt", so die Olympiasiegerin. Neben der Brustvergrößerung hatte sie damals auch eine Blepharoplastik an den unteren Augenlidern sowie eine Korrektur eines Ohrläppchens vornehmen lassen, das durch einen Kindheitsunfall dauerhaft beschädigt worden war.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles im Bikini im Juli 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles bei den ESPY Awards 2026 im David H. Koch Theater in New York City