Verwechslungsgefahr: Fotos zeigen Simone Biles' Schwester

Turnlegende Simone Biles (29) hat auf Instagram zuletzt einen ausgiebigen Einblick in ihren Spätsommer gegeben – und dabei für reichlich Verwirrung gesorgt. Denn auf mehreren Fotos ist ihre jüngere Schwester Adria Biles zu sehen, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Fans konnten die beiden kaum auseinanderhalten. Neben den Schwesternfotos zeigt Simone sich in dem Post am Pool mit einer Kappe, auf der F.A.A.F.O. steht, präsentiert gemeinsam mit Ehemann Jonathan Owens (31) passende Luxusuhren der Marke Audemars Piguet am Handgelenk und gibt einen Blick auf Dates sowie Ausflüge frei. Auch ein Wiedersehen mit Turnkolleginnen wie Aly Raisman (32) und Laurie Hernandez (26) hielt sie in dem Beitrag fest.

Unter dem Post mit der Bildunterschrift "Stört es dich, wenn ich das hier liegen lasse?" überschlugen sich die Fans in den Kommentaren vor Begeisterung. "Wie oft kann man doppelt tippen?! Ihr seid so süß", schrieb eine Person, andere kommentierten mit "Das Glück steht euch beiden wirklich gut!" und "Jede einzelne Folie hat es in sich. Ich liebe es!" Der Rückblick auf den Sommer dürfte für Simone auch ein Abschied von ihrer gewohnten Heimat sein: Ihr Ehemann Jonathan Owens, der zuvor für die Green Bay Packers und zuletzt für die Chicago Bears gespielt hatte, wechselte als Free Agent zu den Indianapolis Colts – ein Einjahresvertrag mit einem Gehalt von angeblich 1,2 Millionen Euro. Die Football-Saison startet am 9. September, die Colts spielen ihr erstes Spiel am 13. September gegen die Baltimore Ravens.

Simone und Jonathan lernten sich kurz vor der Pandemie im Jahr 2020 über die Dating-App Raya kennen. Im Februar 2022 folgte die Verlobung, und 2023 heiratete das Paar gleich zweimal: einmal im April in Houston und ein weiteres Mal im Mai in Cabo San Lucas, Mexiko. Ihr fester Wohnsitz ist Houston, Texas, wo sie nach drei Jahren Bauzeit ein neues Haus fertiggestellt haben. Gegenüber dem Magazin People sprach Simone über den langen Bauprozess: "Wir sollten vor den Olympischen Spielen einziehen, und leider war das nicht der Fall." Damals warteten die beiden noch auf bessere Wetterbedingungen, um endlich einziehen zu können.

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Getty Images Simone Biles bei den ESPY Awards 2026 im David H. Koch Theater in New York City

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Instagram / simonebiles Simone Biles im Bikini im Juli 2026

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Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025