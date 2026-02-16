Olympiadrama: Mann von Simone Biles entkommt Raubüberfall

Simone Biles (28) und ihr Ehemann Jonathan Owens (30) erlebten kürzlich einen brenzligen Moment in Mailand. Während ihres Aufenthalts in der italienischen Modemetropole, wo sie die Olympischen Winterspiele 2026 genießen, wurde Jonathan das Ziel eines versuchten Raubüberfalls. Auf der Plattform X teilte der Footballprofi seine Erfahrung: Ein Dieb hatte vergeblich versucht, ihm eine Einkaufstasche zu entwenden. Glücklicherweise hatte der Sportler die Tasche fest um seine Hand gewickelt, was den Täter zur Flucht zwang. "Er konnte sie nicht greifen und rannte sofort weg", berichtete er. Der Täter habe allerdings nicht gerade sportliches Talent bewiesen, scherzte Jonathan weiter.

Der Vorfall ereignete sich nach einem romantischen Valentinstag, den das Paar mit einer luxuriösen Shoppingtour feierte. Simone teilte auf Instagram Fotos von ihrem Mann, der sie großzügig verwöhnte. Besonders angetan war sie von einer an ihre Initialen personalisierten Handtasche, die sie in einer exklusiven Boutique entdeckte. Neben der Zweisamkeit waren Simone und Jonathan auch Zuschauer bei den Olympischen Spielen. In der Eishalle verfolgten sie gespannt den Wettkampf im Einzel der Herren, bei dem die US-Stars Ilia Malinin und Andrew Torgashev antraten.

Simone, die als Turnikone weltberühmt ist, begeisterte mit ihrem Überraschungsbesuch die Fans in der Arena. Sie ließ sich Zeit für Fotos mit Bewunderern und einigen Sportlern, während sie das Geschehen gespannt verfolgte. Aktuell ist sie als amerikanische Sportlerin mit ihren elf olympischen Medaillen und 30 Weltmeisterschaftsauszeichnungen die erfolgreichste Turnerin in der Geschichte. Privat ist sie seit 2023 mit Jonathan verheiratet. Ihn lernte sie 2020 laut eigenen Angaben mithilfe einer Datingapp kennen.

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens beim Herren-Eiskunstlaufen bei den Winterspielen Milano Cortina 2026

Instagram / simonebiles Simone Biles trägt den Namen und die Trikotnummer ihres Mannes Jonathan Owens auf dem Rock

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025