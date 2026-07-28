Simone Biles hat ein Notfall-Angstmedikament in der Tasche

Olympiaturnerin Simone Biles (29) hat ihren Fans jetzt einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in ihr Alltagsgepäck gewährt. In einem Instagram-Video zeigte die 29-Jährige, was alles in ihrer braunen Birkin-Bag steckt, wenn sie unterwegs ist. Zwischen Reisepass, Kompaktspiegel, Kopfhörern, einer Digitalkamera und Chanel-Parfum fand sich dabei auch etwas, das aufhorchen ließ: Notfallmedikamente gegen Angstzustände. "Ich habe meine Notfall-Angstmedikamente dabei, die haben eine Geschichte... für den Fall, dass ich nervös werde bei Flügen oder vor Flügen", erklärte sie im Video, in dem im Hintergrund auch ihr Ehemann Jonathan Owens (31) interessiert zuschaut.

Die Turnerin ließ offen, was genau hinter dem Hinweis auf "eine Geschichte" steckt. Grundsätzlich ist Simone aber schon länger offen, was ihre mentale Gesundheit angeht. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris schilderte sie in einem TikTok-Video, wie stark ihr die Aufmerksamkeit zugesetzt hatte. "Als ich in die Cafeteria kam und viele Leute mich nonstop um Fotos gebeten haben und ich mich hinsetzte, um zu essen, war meine Angst so schlimm, dass ich zitterte", berichtete sie damals. Sie mied das Gemeinschaftsrestaurant daraufhin mehrere Tage und hortete stattdessen Lebensmittel aus dem Shop. Dennoch gewann sie bei den Spielen die Mehrkampf-Goldmedaille. Zu jenem Wettkampftag postete sie ein Foto von sich in einer meditativen Pose mit dem Kommentar: "Psychische Gesundheit ist wichtig."

Zuletzt hatte Simone ihre Fans auch mit einer anderen Gesundheitsmeldung beunruhigt. Anfang Juni schrieb sie in ihren Instagram Stories, sie befinde sich nach einem der schlimmsten Schreckenserlebnisse ihres Lebens im Bett. "Fast zu sterben stand nicht auf meinem Bingo-Zettel diese Woche", ließ sie ihre Follower wissen – ohne genauere Details zu nennen. Auch wenige Wochen später begleitete Jonathan sie zu einem medizinischen Eingriff, dessen Art und Hintergrund die Sportlerin ebenfalls nicht öffentlich machte. Das Besondere: Jonathan feierte genau an diesem Tag seinen 31. Geburtstag. Simone und er hatten im April 2023 geheiratet.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles turnt im Finale am Schwebebalken bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 im Jahr 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Krankenhaus im Juli 2026