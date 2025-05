Lars Steinhöfel und Lukas haben sich auf Bali kennengelernt

Lars Steinhöfel (39) und sein neuer Partner Lukas Küchen haben völlig überraschend auf Bali zueinandergefunden. Ende letzten Jahres reiste Lars gemeinsam mit seinem Bruder durch Thailand und hatte bereits im Hinterkopf, dass er die kommenden Monate freihaben würde. Eine Freundin lud ihn schließlich nach Bali ein – und wie es der Zufall so wollte, war Reality-TV-Star Lukas ebenfalls vor Ort. Über Instagram nahmen die beiden zum ersten Mal direkten Kontakt zueinander auf und verabredeten sich kurzerhand zu einem Essen. Zuvor kannten sie sich nur sehr flüchtig von einer Veranstaltung und einer Party, wie Lars im Gespräch mit Promiflash beim Bild-Renntag erzählte.

Lars verriet: "Wir haben uns beide nicht gegenseitig auf dem Schirm gehabt, und ja. Und dann haben wir einfach Kontakt aufgenommen – aber gar nicht mit dem Gedanken, dass da etwas Ernstes draus wird." Gerade das Ungezwungene und die fehlende Erwartungshaltung waren laut Lars der Schlüssel für das spätere Kennenlernen. Ob sich die Begegnung auf Bali zu einer langfristigen Liebesgeschichte entwickelt, stehe laut dem Schauspieler noch in den Sternen: "Wir haben nicht danach gesucht. Und ob es eine schöne Geschichte wird, bleibt abzuwarten", gab er sich vorsichtig optimistisch.

Lars ist seit vielen Jahren als Schauspieler in der RTL-Serie Unter uns bekannt und gehört dort zu den Publikumslieblingen. Privat sorgte er 2023 für Schlagzeilen, als sich sein Verlobter Dominik Schmitt nach langjähriger Beziehung von ihm trennte – kurz vor der geplanten Hochzeit. Sein neuer Partner Lukas, der 2023 zum "Mr. Gay Germany" gekürt wurde, bringt nun frischen Wind in sein Leben und es scheint so, als würde er ihm genau die Leichtigkeit geben, die der 39-Jährige nach der emotionalen Trennung gebraucht hat.

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen im März 2025

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

