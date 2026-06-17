Bill Skarsgård enthüllt den wilden Namen des Familienchats

Schauspieler Bill Skarsgård (35) hat in einem TV-Auftritt eine witzige Enthüllung über seine berühmte Familie gemacht. In der Sendung "Good Morning America" sprach er mit Moderatorin Lara Spencer über den Familienchat der Skarsgårds – und verriet dabei dessen kuriosen Namen. Alle Schauspieler der Familie sind demnach in einer gemeinsamen Chatgruppe. Und der Name dieser Gruppe sorgte im Studio für Lacher: "The Baldwins" heißt der Chat, wie Bill schmunzelnd verriet.

Als Lara ungläubig nachfragte, ob er das ernst meine, bestätigte Bill den ungewöhnlichen Namen, der eine Anspielung auf die Baldwin-Brüder – Alec (68), Daniel (65), William (63) und Stephen (60) – ist, die ähnlich wie die Skarsgårds als Schauspieler-Familie in Hollywood bekannt sind. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Bill, dass sich der Hollywoodstar, seine Brüder und der Familienpatriarch Stellan (75) in der Gruppe über ihre Projekte austauschen und legte direkt nach: Im Chat gebe es "viel mehr Kritik als Hilfe. Harte Kritiker!" Gleichzeitig betonte er, dass sich alle in der Familie sehr verbunden fühlen: "Wir sind alle sehr unterstützend und ich glaube, wir drücken uns gegenseitig immer die Daumen."

Die Skarsgård-Familie gilt als eine der bemerkenswertesten Schauspieldynastien weltweit. Patriarch Stellan hat insgesamt acht Kinder, von denen die meisten eine Karriere in der Unterhaltungsbranche eingeschlagen haben. Sein ältester Sohn Alexander (49) wurde unter anderem durch seine Rollen in "Succession" und "Big Little Lies" bekannt, Gustaf spielte in "Westworld" und "Cursed" mit, und Bill erlangte Bekanntheit durch seine Auftritte in "It" und "Nosferatu". Der jüngere Bruder Valter (30) ist ebenfalls als Schauspieler aktiv. Stellans zwei jüngste Söhne aus seiner aktuellen Ehe, Ossian und Kolbjörn, haben inzwischen ebenfalls erste Schritte vor der Kamera unternommen. Ob die acht Enkelkinder von Stellan in Zukunft ebenfalls einen Fuß nach Hollywood setzen, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Bill Skarsgård, Schauspieler

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Getty Images Alec Baldwin und Stephen Baldwin

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Getty Images Stellan Skarsgård und Alexander Skarsgård bei der IMDbPro After-Party des Tribeca Film Festivals 2019