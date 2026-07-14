Nervenkrankheit: Jürgen Drews zeigt sich mit Rollator

Schlagerlegende Jürgen Drews (81) hat sich jetzt bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in München gezeigt – und dabei fiel den Anwesenden sofort ein besonderes Detail auf: Der 81-Jährige erschien erstmals mit einem Rollator. Laut RTL besuchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ramona Drews (52), Tochter Joelina Drews (30) und deren Partner Adrian den Mercedes-Benz-Empfang "Klassik am Odeonsplatz". Seit seiner Diagnose mit der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie hat sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – umso mehr sorgten die Bilder des Abends für Aufmerksamkeit.

Gegenüber der Abendzeitung München erklärte Jürgen, warum er mit dem Rollator erschienen war: "Ich gehe schon noch ganz normal. Heute Abend wusste ich nicht, ob wir stehen oder nicht, deshalb habe ich ihn dabei." Gleichzeitig gab der "König von Mallorca" seinen Fans ein Gesundheitsupdate: "Ich bin den Umständen entsprechend eigentlich noch fit, aber ich springe natürlich nicht mehr so herum wie früher." Auch Tochter Joelina überraschte an dem Abend mit einer persönlichen Beichte und verriet: "Was viele nicht über mich wissen: Ich hatte mit 13 eine totale Klassik-Phase. Ich war der größte Mozart-Fan und bin mit meinen Eltern sogar extra nach Salzburg und Wien gefahren, damit wir uns die Kammerkonzerte anhören konnten."

Jürgen hatte seine Erkrankung bereits 2021 öffentlich gemacht. Die Diagnose erhielt er, nachdem er sich wegen zunehmender Vergesslichkeit einem Demenztest unterzogen hatte. Damals äußerte er sich gegenüber der Bild am Sonntag mit den Worten: "Den Jürgen Drews von früher wird es so nicht mehr geben." Tochter Joelina, die selbst als Sängerin aktiv ist, steht ihrem Vater dabei eng zur Seite und ist regelmäßig bei seinen öffentlichen Auftritten dabei.

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Getty Images Jürgen Drews, Schlagerstar

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Getty Images Joelina Drews mit ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München