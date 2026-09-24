Mariah-Carey-Fans wütend über teuflisch hohe Ticketpreise

Mariah Carey (57) kündigt ihre Rückkehr auf britische Bühnen an – doch statt Vorfreude herrscht bei vielen Fans blanke Wut. Der Grund sind die Ticketpreise für ihre "Christmastime"-Tour, die sie im November und Dezember 2026 nach Birmingham, London und Manchester bringt. Wie The Sun berichtet, werden für einzelne Plätze bis zu 577 Pfund (671 Euro) verlangt. Erstmals seit acht Jahren gibt die Sängerin wieder Konzerte in Großbritannien, die ganz im Zeichen des Weihnachtsfests stehen. Diese Ankündigung sorgte in den sozialen Medien unmittelbar für Unmut: Interessierte bezeichneten die Summen als "furchtbar" und "teuflisch". Ein Fan berichtete, selbst das günstigste Ticket, das er finden konnte, habe 120 Pfund (139 Euro) gekostet. Eine andere Person reagierte fassungslos auf ein Angebot über 481 Pfund (559 Euro): "Sie macht sich doch einen Spaß daraus." Der Unmut ging sogar so weit, dass zum Boykott aufgerufen wurde. "Die Preise sind buchstäblich widerlich. Alle sollten diese Konzerte jetzt einfach boykottieren, bis diese Leute wieder auf den Boden der Tatsachen kommen", hieß es in einem Kommentar.

Auch andere Konzertfans stellten die Preisgestaltung infrage und zogen Vergleiche. Wer in Birmingham in den vorderen Reihen sitzen möchte, muss dafür 325 Pfund (378 Euro) bezahlen. Ein Nutzer berichtete, für einen Platz im vorderen Bereich bei einem Konzert von Céline Dion (58) weniger ausgegeben zu haben. "Wie kann man diese Preise rechtfertigen??? Was zum Teufel", echauffierte sich ein weiterer Fan laut The Sun. Mariah, die als eine der ultimativen Popdiven weltweit gilt, war der Insel allerdings nicht ganz ferngeblieben: Im vergangenen Sommer gab sie ein Konzert auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Norfolk und trat als Headlinerin beim Brighton Pride auf. Im Zentrum der neuen Termine dürfte allerdings ihr Megahit "All I Want for Christmas Is You" aus dem Jahr 1994 stehen. Von dem Song wurden dem Bericht zufolge weltweit mehr als 50 Millionen Exemplare verkauft, Käufe und Streams sollen der Musikerin jährlich umgerechnet mehr als zwei Millionen Euro an Tantiemen einbringen. Das dazugehörige Album "Merry Christmas" ging demnach über 18 Millionen Mal über die Ladentheke.

Die hohen Summen stehen in einem auffälligen Kontrast zu Mariahs Weihnachtsresidency in Las Vegas Ende 2025. Dort blieb das Dolby Live Theater, das 5.200 Zuschauer fasst, zeitweise etwa zur Hälfte leer. Tickets für eine Freitagsshow wurden bereits ab umgerechnet rund 76 Euro angeboten. Hinter der engen Verbindung der Sängerin zum Weihnachtsfest verbirgt sich eine sehr persönliche Geschichte. Obwohl sie sich als Kind stets ein perfektes Fest gewünscht habe, seien die Feiertage durch ihre dysfunktionale Familie jedes Jahr torpediert worden. "Als ich aufwuchs, wollte ich immer, dass Weihnachten perfekt ist, und ich freute mich immer auf die Feiertage, aber ich hatte diese unglaublich dysfunktionale Familie, die es jedes einzelne Jahr schaffte, sie zu ruinieren", erklärte sie gegenüber The Sun. "Ich dachte mir: 'Wenn ich erwachsen bin, werde ich das niemals zulassen. Ich werde Weihnachten jedes Jahr perfekt machen.'"

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Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023

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Getty Images Céline Dion bei ihrem Konzert in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026

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Getty Images Mariah Carey, Dezember 2013