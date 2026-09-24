Dianas Bruder sagt: Harry war nach ihrem Tod außer Kontrolle

Dianas Bruder Charles Spencer (62) erhebt schwere Vorwürfe gegen diejenigen, die sich nach dem Tod der Prinzessin im Jahr 1997 um Prinz Harry (42) kümmern sollten. In seinem neuen Buch "Swan Song: Diana, My Sister" schildert Charles, wie er den damals Zwölfjährigen in den Stunden nach der Beerdigung erlebte. Besonders die Zugfahrt von London zum Familiensitz Althorp, Dianas letzter Ruhestätte, ist ihm in Erinnerung geblieben. Nach dem belastenden Vormittag habe Harry nicht die Zuwendung bekommen, die er in diesem Moment gebraucht hätte. "Er brauchte natürlich Dianas Umarmungen, und die würden ihm für immer verwehrt bleiben. Doch statt Ruhe und Zuwendung ließ man zu, dass er außer Kontrolle geriet", schreibt er in den Memoiren. Der Earl ist überzeugt, dass während der Trauer um seine Mutter eine liebevollere und fürsorglichere Begleitung für seinen Neffen notwendig gewesen wäre.

Auch der Trauerzug zur Westminster Abbey beschäftigt Charles (77) noch heute. Harry und sein damals 15-jähriger Bruder Prinz William (44) liefen gemeinsam mit ihrem Vater, dem damaligen Prinzen Charles, ihrem Opa Prinz Philip (†99) und ihrem Onkel hinter Dianas Sarg her – vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Harrys Anblick habe ihn damals nicht losgelassen: Der jüngste Sohn von Diana habe auf ihn regelrecht gebrochen gewirkt: "Ich konnte nicht darüber hinwegkommen, wie winzig, schmal und verlassen Harry aussah", schreibt er in dem Buch "Swan Song: Diana, My Sister". Der Onkel habe sich in diesem Moment gefragt, wie sein Neffe, das trauernde Kind, diesen Gang und die Qualen des gesamten Tages überhaupt durchstehen solle. Millionen Menschen verfolgten damals die Bilder rund um die Welt an den Bildschirmen und am Straßenrand.

Der Trauerzug kam laut Charles dadurch zustande, dass der damalige Prinz Charles unbedingt hinter dem Sarg habe gehen wollen – allerdings nicht allein, aus Sorge vor möglichen Buhrufen aus der Menge. Seine Söhne William und Harry sollten ihn deshalb begleiten. Dem Plan habe er nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die beiden Prinzen nicht dazu gezwungen würden. William und sein Vater wiederum hätten ihre Teilnahme davon abhängig gemacht, dass auch der Ehemann der Queen, Prinz Philip, mitgehe. Harry selbst schilderte in seinen Memoiren "Reserve", dass sein Onkel sich gegen die Teilnahme der Jungen lautstark gewehrt habe – er habe seinen älteren Bruder bei diesem schweren Gang aber nicht allein lassen wollen. In der Dokumentation "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" sagte er 2017: "Ehrlich gesagt habe ich keine Meinung dazu, ob es richtig oder falsch war. Ich bin froh, dass ich dabei war. Wenn ich heute darauf zurückblicke, bin ich sehr froh, dass ich dabei war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Spencer und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Prinzessin Dianas Beerdigung 1997