Neue Macht: "Good Luck Guys"-Exits kehren in die Show zurück

Kurz vor dem Halbfinale von Good Luck Guys in Thailand wartet auf die bereits ausgeschiedenen Kandidaten noch einmal eine besondere Aufgabe. Nadja Großmann, Maurice Spada, Beverly Cmua, Max Wilschrey (30), Hati Suarez und Francesco Morelli (26) kehren vorübergehend an den Lost Beach zurück und dürfen in der sogenannten Vorteilshütte Einfluss auf den weiteren Verlauf der Show nehmen. In ihren Händen liegt die Entscheidung darüber, wie schwierig das bevorstehende Halbfinalspiel für die verbliebenen Teams wird. Zur Auswahl stehen zwei Karten: geringerer und höherer Schwierigkeitsgrad. Die Gruppe entscheidet sich schließlich für den höheren Schwierigkeitsgrad und für Team Rot – also Nelly und Calvin Ogara (23). Auf die beiden kommt dadurch eine zusätzliche Hürde zu: Im Halbfinalspiel müssen sie mit einer Steinschleuder einen Bambusstab mehr treffen, als es unter den regulären Bedingungen vorgesehen gewesen wäre.

Nadja liest zunächst den Brief der Produktion vor: "Wählt eine der zwei Karten und entscheidet euch für ein Team." Anschließend diskutieren die Ex-Kandidaten verschiedene Möglichkeiten, ehe sie zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Max genießt es sichtlich, auch nach seinem eigenen Exit noch einmal Einfluss nehmen zu können. "Team Grün ist raus und kann trotzdem noch die Strippen ziehen von hier aus. Ich lieb's einfach", freut er sich in der Show. Und setzt noch einen drauf: "Wir haben riesigen Spaß, ihr leidet. Also alles beim Alten." Nelly und Calvin erfahren erst unmittelbar vor Beginn des Halbfinalspiels, welcher Nachteil ihnen auferlegt wurde. Besonders Nelly ist darüber alles andere als begeistert. "Es war so fucking klar. Ich bin richtig sauer, Diggah. Es nervt einfach", schimpft sie bei "Good Luck Guys".

Gerade für Max und Beverly ist die kurzfristige Rückkehr an den Strand bemerkenswert. Die beiden waren zuvor im Exit-Game gegen Greta Barthel und Garry Secret (22) ausgeschieden. Vor ihrem Duell hatten sie die Essensvorräte aus der Hütte an sich genommen. Damit nahmen sie in Kauf, dass die verbliebenen Kandidaten bei einer Niederlage ohne die Lebensmittel auskommen mussten. Die übrigen Teilnehmer ließen das nicht auf sich sitzen und starteten eine drastische Racheaktion: Sie verwüsteten die Hütte und warfen Inventar aus dem Fenster. Hati ging sogar noch einen Schritt weiter, verteilte Sonnencreme und Kokosöl auf der Terrasse, benutzte eine Zahnbürste an ihren Fußsohlen und leerte Mückenspray aus. Das daraus entstandene Chaos bekamen Max und Beverly aufgrund ihres Exits allerdings nie zu sehen.

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Joyn Die "Good Luck Guys"-Ausgeschiedenen in der Vorteilshütte, 2026

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Joyn Beverly Cmua und Max Wilschrey bei "Good Luck Guys" 2026

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Joyn Calvin Ogara und Nelly kurz vor dem Halbfinalspiel bei "Good Luck Guys", 2026

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