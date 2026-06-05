Ralf Schumacher erinnert sich an Kindheit mit Bruder Michael

Ralf Schumacher (50) hat am 30. Mai 2026 seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez geheiratet. Die Hochzeit wurde von einem Kamerateam begleitet und wird in der Dokureihe "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" auf Sky ausgestrahlt. In der dritten Folge, die ab dem 4. Juni abrufbar ist, taucht der einstige Rennfahrer dabei tief in seine Vergangenheit ein und spricht über seine Kindheit mit Bruder Michael Schumacher (57). Er besucht dabei die Kartbahn im nordrhein-westfälischen Kerpen – den Ort, an dem alles begann.

Wie das Magazin Bunte berichtet, erzählt Ralf in der Doku, dass die Kartbahn für ihn wie ein Zuhause war: "Die Kartbahn ist für mich meine Jugend, da bin ich aufgewachsen, da habe ich vieles gelernt im Leben. Es war der Grundstein für meine spätere Karriere." Er erinnert sich auch daran, dass die Familie in Kerpen in "ganz einfachen Verhältnissen" gelebt habe. Die Eltern hätten unter großem finanziellen Druck gestanden, vor allem weil die Kartbahn im Winter keinen Betrieb hatte. Einen entscheidenden Wendepunkt brachte dann Michaels Grand-Prix-Debüt 1991 beim Rennen in Spa. "Die Formel 1 in Deutschland, muss man schon sagen, hat mein Bruder groß gemacht", sagt Ralf und fügt schmunzelnd hinzu: "Und dann kam ich irgendwann noch dazu, als Zusatzprodukt, und das hat ja auch ganz gut funktioniert."

"Die schönsten Momente waren immer, wenn Michael und ich gemeinsam auf dem Podest waren. Das hat Spaß gemacht, das war wirklich schön", schwärmt er. Die Brüder wuchsen beide auf der familiären Kartbahn in Kerpen auf – ihr Vater Rolf war dort Pächter. Aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelten sich zwei der erfolgreichsten deutschen Formel-1-Karrieren aller Zeiten. Die finale Episode der Doku, in der dann auch Ralfs Hochzeit mit Étienne zu sehen sein wird, ist ab dem 6. Juni auf Sky zu sehen.

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Getty Images Ralf Schumacher, 2019

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Getty Images Ralf und Michael Schumacher, Juni 2003

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Imago Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof