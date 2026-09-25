Schweißausbruch: Mats Hummels fürchtete Barbara Schöneberger

Mats Hummels (37) kennt große Stadien und entscheidende Fußballspiele, doch beim Deutschen Fernsehpreis Anfang September brachte ihn ausgerechnet Barbara Schöneberger (52) aus der Ruhe. Der ehemalige Fußballprofi saß gemeinsam mit seiner Partnerin Nicola Cavanis (27) im Publikum, als die Moderatorin mit einer Kamera direkt neben den beiden auftauchte und spontan Gäste in ihre Scherze einbezog. Mats versuchte in diesem Moment bewusst, bloß nicht ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Vor allem die Vorstellung, plötzlich direkt angesprochen zu werden, machte ihn nervös: "Da hätte ich sofort einen inneren Schweißausbruch bekommen – und vielleicht auch einen äußerlichen", gestand Mats.

Umso größer war Mats' Erleichterung, als Barbara nicht ihn, sondern den nur rund einen Meter entfernt sitzenden Markus Lanz (57) ins Visier nahm. Von der Gastgeberin zeigte sich der ehemalige deutsche Nationalspieler trotz seiner Nervosität allerdings schwer beeindruckt. "Es ist krank, wie gut Barbara Schöneberger durch die Veranstaltung führt. Es ist absurd", schwärmte er. Schon in den ersten fünf Minuten habe sie bewiesen, warum sie so viele Events in Deutschland moderiere. Er lobte ihre "Power" und ihre "geilen Jokes" und bezeichnete ihren Auftritt als "krank witzig". Abgesehen von diesem kurzen Stressmoment habe er den Abend als echte Wohlfühlveranstaltung erlebt – und es genossen, all die Fernsehgrößen, mit denen er aufgewachsen ist, einmal live zu sehen.

Auch persönlich endete der Abend für Mats mit einem Erfolg. Als Teil des Magenta-Teams zur Fußball-WM gewann er den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Sportsendung". Auf die Trophäe in seinem Schrank sei er sehr stolz, betonte der frühere Nationalspieler im Podcast. Dass Barbaras spontane Ausflüge ins Publikum durchaus Überraschungen bereithalten, zeigte sich bereits bei der Verleihung im vergangenen Jahr. Damals sorgte die Moderatorin für Gelächter im Saal, weil sie den direkt neben ihr sitzenden Produzenten Thomas Schmitt zunächst schlicht nicht erkannte. Thomas war für das Format "Experte für alles" vor Ort, während sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf (43) nur per Live-Schalte zugeschaltet war.

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Getty Images Mats Hummels, Fußballprofi

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Imago Mats Hummels und Nicola Cavanis beim Deutschen Fernsehpreis 2026 im Confex-Center der Koelnmesse in Köln

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid 2026 in Berlin