Holly Willoughby startet neue YouTube-Show "Together"

Holly Willoughby (45) meldet sich zurück – und das auf einer ganz neuen Bühne. Die britische Moderatorin hat jetzt offiziell ihre neue YouTube-Show mit dem Titel "Together" angekündigt, die noch in diesem Monat an den Start gehen soll. Das Format erinnert an ihr früheres Zuhause "This Morning" auf ITV, wird diesmal aber vollständig digital sein. Auf Instagram hat Holly bereits einen neuen Account für die Show erstellt und dort ein auffälliges pinkes Logo gepostet – versehen mit dem Hinweis "coming soon". In der Bio heißt es: "Wir sind fast bereit, zusammenzukommen… @hollywilloughby."

Bei dem Projekt übernimmt die Moderatorin nicht nur die Rolle vor der Kamera, sondern ist auch hinter den Kulissen federführend. Sie finanziert die Show selbst und arbeitet dabei eng mit dem Produktionsunternehmen Hungry Bear zusammen – der Firma ihres Mannes Dan Baldwin, die unter anderem für die BBC-Sendungen "Gladiators" und "Michael McIntyre's Big Show" verantwortlich ist. Außerdem sind Evie Radford und Emily McCafferty, die Gründerinnen von Because of Socials, an Bord. Die beiden haben zuvor bereits mit Prominenten wie Coleen Rooney (40) und Kate Ferdinand zusammengearbeitet. Ein Insider hatte der Mail on Sunday bereits im Januar verraten: "Holly hat 25 Jahre lang Fernsehen gemacht, und jetzt möchte sie ihr eigenes Ding machen."

Holly hatte "This Morning" im Jahr 2023 verlassen, nachdem bekannt geworden war, dass ihr Ex-Sicherheitsmann Gavin Plumb ein Komplott geschmiedet hatte, um sie zu entführen, zu vergewaltigen und zu ermorden. Gavin Plumb wurde 2024 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach diesem einschneidenden Erlebnis kehrte Holly zwar mit zwei weiteren Staffeln von "Dancing On Ice" sowie dem Netflix-Format "Celebrity Bear Hunt" ins Fernsehen zurück, doch ihr Fokus liegt nun klar auf der digitalen Welt. Laut einem ihr nahestehenden Menschen habe sie ITV gegenüber zwar ein gutes Verhältnis bewahrt, wolle aber derzeit nicht dorthin zurückkehren – obwohl ihr mehrere Angebote vorlagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Willoughby beim "Dancing On Ice"-Fotocall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Willoughby, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderatorin Holly Willoughby beim Photocall für "Dancing on Ice"

Anzeige