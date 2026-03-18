Coleen Rooney über den großen Herzschmerz nach Fehlgeburt

Coleen Rooney (39) hat in einem offenen Gespräch über ihre Fehlgeburten gesprochen und dabei auch enthüllt, wie sehr diese tragischen Erlebnisse ihren Ehemann Wayne Rooney (40) mitgenommen haben. Das Paar, das sich kennenlernte, als Coleen gerade einmal 16 Jahre alt war, hat heute gemeinsam vier Kinder: Kai, Klay, Kit und Cass. Doch bevor die Familie wuchs, erlitt die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin bereits bei ihrer ersten Schwangerschaft eine Fehlgeburt. "Es war schwierig, es war ein Schock, weil man einfach denkt 'Ich werde Kinder bekommen'", erinnerte sich Coleen in einem Interview gegenüber Image. Erstmals öffentlich hatte sie über dieses schwere Erlebnis während ihrer Teilnahme am britischen Dschungelcamp gesprochen.

Besonders bemerkenswert war für Coleen die Erkenntnis, wie stark die Fehlgeburt auch Wayne getroffen hatte. "Ich denke, es hat Wayne mehr betroffen als mich, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich alle um mich gekümmert haben und nicht um ihn", verriet die Vierfachmutter. Männer würden in solchen Situationen häufig vergessen, so Coleen, und erst später habe Wayne ihr anvertraut, dass ihn der Verlust wirklich sehr mitgenommen habe. Auch zwischen ihrer zweiten und dritten Schwangerschaft erlitt sie eine weitere Fehlgeburt. "Ich habe dann berücksichtigt, dass es auch sein Verlust war, nicht nur meiner, also wurde das diesmal anders gehandhabt", erklärte sie.

Zuletzt war das Paar in die Schlagzeilen geraten, nachdem Wayne vor den Brit Awards mit einer unbekannten Frau bei einer Party gesehen worden war. Coleen soll über die Aktion ihres Mannes "gedemütigt" gewesen sein, wie Quellen berichteten. Doch die beiden zeigten sich diese Woche demonstrativ vereint, als Wayne seine Frau bei einem Primark-Event in Liverpool unterstützte. "Wayne war an Coleens Seite. Er war auf seinem besten Benehmen und war sehr liebevoll zu ihr", zitierte The Sun eine Quelle. Im Interview mit Image betonte Coleen zudem, dass sie und Wayne darauf achten, trotz ihres vollen Alltags bewusst Zeit miteinander zu verbringen. "Wir haben eine gute Balance. Es ist so wichtig", sagte sie.

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Getty Images Coleen Rooney, britische Moderatorin

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Getty Images Fußballspieler Wayne Rooney und seine Frau Coleen Rooney

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Instagram / waynerooney Wayne Rooney und seine Familie in Weihnachtspyjamas