So gut geht es Nadja Benaissa seit ihrer Brustverkleinerung

Vor knapp 20 Jahren entschied sich Nadja Benaissa (42) für eine Brustvergrößerung mit Implantaten. Ein Eingriff, der oft verharmlost wird – das ehemalige Mtglied der No Angels litt deswegen jahrelang unter Schmerzen. Vor acht Monaten entschied sie sich dann letztendlich dazu, die Silikonimplantate wieder entfernen zu lassen. Promiflash hat sie auf dem Bunte New Faces Award Music 2024 getroffen und nachgehakt, wie es ihr seit der Operation geht. "Es war von Anfang an eine große Erleichterung, aber es ist ein großer Eingriff gewesen – sehr kompliziert und sehr schmerzhaft."

Viele Monate sei sie deshalb körperlich stark eingeschränkt gewesen. Seit zwei Monaten könne die Sängerin aber wieder trainieren. "So langsam komme ich wieder in meine Kraft und fühle mich unglaublich gut", betont die 42-Jährige. Mit ihrer Entscheidung scheint sie nach wie vor superglücklich zu sein: "Das war auf jeden Fall das Beste, was ich machen konnte." Noch mal so ein großer Eingriff? Für den Popstar kommt das nicht infrage: "Ich würde jeder Frau davon abraten. Das ist ein großes Gesundheitsrisiko und es macht uns krank. Das sollten wir uns nicht antun."

Schon kurz nach dem Eingriff im Februar wollte Nadja nicht für sich behalten, wie froh sie war, die Silikonkissen endlich los zu sein. Mit Tränen der Erleichterung meldete sie sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story: "Ich bin so glücklich, dass sie raus sind! [...] Ich hab den ganzen Tag nur geheult. Ich habe mich sofort besser gefühlt, als die Implantate raus waren."

Anzeige Anzeige

Instagram / nadjabenaissa Nadja Benaissa, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadja Benaissa, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige