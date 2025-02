Der Film "Wunderschöner" überholt Marvel an den Kinokassen

Die deutsche Filmkomödie "Wunderschöner" triumphiert an den Kinokassen und hat es geschafft, den Marvel-Blockbuster "Captain America: Brave New World" vom Thron zu stoßen. Laut Blickpunkt:Film erobert die Fortsetzung des Films "Wunderschön" mit rund 171.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Einspielergebnis von 1,9 Millionen Euro in ihrer zweiten Spielwoche Platz eins der deutschen Kinocharts. Der Marvel-Hit, der in der vorherigen Woche noch Spitzenreiter war, rutschte mit 126.000 Besuchern in der Folgewoche auf Platz zwei ab.

Bereits zum Start am 13. Februar 2025 hatte "Wunderschöner", der erneut mit Karoline Herfurth (40) und Nora Tschirner (43) in den Hauptrollen begeisterte, beachtliche Erfolge gefeiert und über 230.000 Filmfans in die Kinos gelockt. Die Fortsetzung knüpft an die einfühlsamen Geschichten um Sonja und Vicky an und trifft mit Humor und Herz offenbar den Geschmack des deutschen Publikums. Karoline, die nicht nur eine der Protagonistinnen spielt, sondern auch erneut die Regie übernahm, beweist mit diesem Erfolg ihr Gespür für Themen, die das Publikum bewegen.

Die Schauspielerin und Filmemacherin, die sich in der Vergangenheit mehrfach für Body Positivity und Gleichberechtigung starkmachte, hatte bereits mit "Wunderschön" große Erfolge gefeiert. Angesichts der Begeisterung der Zuschauer wächst die Hoffnung auf eine mögliche weitere Fortsetzung. Karoline selbst hat bisher keine konkreten Pläne angekündigt, ließ jedoch in Interviews durchblicken, dass sie für eine zweite Fortsetzung auf die richtige Inspiration und Geschichte warten würde. Bis dahin bleibt "Wunderschöner" ein Beweis, dass emotionale, klug erzählte Filme im deutschen Kino ein starkes Publikum finden können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nora Tschirner im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Karoline Herfurth, Schauspielerin

Anzeige Anzeige