Wegen Anna-Marias Matschauge: Bushido muss Bettseite räumen

Im Hause Ferchichi gilt seit wenigen Tagen eine neue Schlafordnung: Anna-Maria Ferchichi (44) hat entschieden, dass Ehemann Bushido (47) seine gewohnte Bettseite räumen muss. Von dem Tausch erzählen die beiden in der aktuellen Folge ihres RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" – und haben passend dazu auch am Mikrofon die Plätze gewechselt. Auslöser ist Anna-Marias bevorzugte Schlafposition auf der rechten Schulter, mit der rechten Faust unter dem Auge. Am nächsten Morgen hinterlässt das sichtbare Spuren, die ihr besonders in den Podcast-Videos auffallen. "Matschauge" nennt sie das Ergebnis selbst. Zudem schläft ihre Schulter nachts regelmäßig ein. Bushido nimmt die neue Regel mit Humor: "Chef hat Ansage gemacht und jetzt sitze ich auf der anderen Seite."

Doch nicht nur ihr morgendliches "Matschauge" stört Anna-Maria an der bisherigen Schlafsituation. Generell könne sie schlecht Gesicht an Gesicht mit jemandem einschlafen – unabhängig davon, ob Anis oder eines ihrer Kinder neben ihr liegt. "Immer, wenn ich mich umdrehe, bist du in meinem Gesicht", erklärt sie ihrem Mann und ergänzt: "Ich denke auch immer, du atmest mir meine Luft weg." Hinzu kämen "komische Geräusche", die der Musiker im Schlaf von sich gebe. Manchmal habe Anna-Maria sogar das Gefühl, seinen Atemrhythmus unbewusst zu übernehmen, wodurch sie erst recht nicht einschlafen könne. Der Seitenwechsel soll nun dafür sorgen, dass sie sich in ihre bevorzugte Richtung drehen kann, ohne direkt vor ihrem Mann zu liegen. Anis ist vom Nutzen allerdings noch nicht überzeugt: "Es macht gar keinen Unterschied."

Anna-Maria und Anis sind seit 15 Jahren ein Paar, verheiratet und Eltern von insgesamt acht Kindern. In ihrem gemeinsamen Podcast sprechen die beiden regelmäßig offen über ihren Familien- und Ehealltag und sparen dabei auch intime Themen nicht aus. Erst vor Kurzem verrieten sie, dass die vielen gemeinsamen Jahre und das Leben mit den Kindern ihrer gegenseitigen Anziehung keinen Abbruch getan hätten. Anna-Maria zufolge teilen sie ähnliche sexuelle Interessen, nähere Details wollten die beiden allerdings für sich behalten. Mit dem kleinen Streit um Bettseite und Schlafgewohnheiten gewähren sie nun erneut einen Einblick in ihr Zusammenleben. Ob die neue Aufteilung im Schlafzimmer Anna-Maria tatsächlich zu einem besseren Schlaf verhilft, muss sich allerdings erst noch zeigen.

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Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

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bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juli 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026