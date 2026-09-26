Kerstin Ott wusste sofort, dass sie Karolina heiraten will

Bei Kerstin Ott (44) hat es offenbar sofort "Klick" gemacht, als sie ihre heutige Ehefrau Karolina kennenlernte. Im SWR-Talk "Nachtcafé" erinnerten sich beide gemeinsam an ihre erste Begegnung: Kerstin legte an jenem Abend als DJ in einer kleinen Kneipe auf, als Karolina den Raum betrat. "Die Tür ging auf und Karolina kam rein, und ich wusste: Die Frau heirate ich", erzählte die Sängerin in der Sendung. Dabei glaubte sie vorher eigentlich gar nicht an Liebe auf den ersten Blick: "Ich würde es auch immer noch nicht glauben, wenn es mir nicht selbst passiert wäre", betonte sie. Beide waren an jenem Abend frisch getrennt und eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung.

Damit aus der einen gemeinsamen Nacht mehr wurde, griff Kerstin zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie verfasste eine schriftliche "Bewerbung als Weggefährtin" und überreichte sie persönlich in dem Restaurant, in dem Karolina damals als Kellnerin arbeitete. Augenzwinkernd vermerkte sie darin, sie habe soeben "Partnerin mit Abschluss" gemacht. Der Auftritt blieb nicht ohne Wirkung: "So was hat noch nie jemand für mich gemacht", erinnerte sich Karolina später im "Nachtcafé". Eine Zusage gab es dennoch nicht sofort, denn sie wusste zunächst nicht recht, wie sie reagieren sollte, und ließ das Schreiben erst einmal liegen. Kerstin wiederum hatte vorgesorgt und sich in der Formulierung ein Hintertürchen offengehalten, um keinen endgültigen Korb zu riskieren. Heute arbeitet das Paar sogar zusammen. Karolina unterstützt ihre Frau als Tourmanagerin.

Die Beziehung der beiden musste jedoch auch harte Phasen überstehen. Vor rund drei Jahren krempelte Kerstin ihr Leben komplett um: Sie hörte auf zu rauchen und zu trinken und ernährte sich fortan vegan, auch durch Karolina beeinflusst, die diesen Lebensstil bereits länger pflegte. Die vielen Veränderungen auf einmal verstärkten nach eigener Schilderung jedoch eine Depression, die zeitweise nicht nur sie selbst, sondern auch die Ehe und den gemeinsamen Alltag belastete. Mittlerweile lässt sich Kerstin professionell begleiten und wird zusätzlich medikamentös behandelt. So haben Kerstin und Karolina nach ihrem Kennenlernen auch diese schwierige gemeinsame Zeit gemeistert.

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ActionPress Kerstin Ott und ihre Frau Karolina Köppen im April 2018 in Berlin