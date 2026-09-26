Prinz Harry wirbt offenbar um Dianas Bruder für neue Doku

Prinz Harry (42) soll derzeit verstärkt den Kontakt zu seinem Onkel Charles Spencer (62) suchen. Dahinter könnte laut Royaljournalist Tom Sykes ein konkretes Vorhaben stecken: Wie er gegenüber Page Six behauptet, wolle der Herzog von Sussex Dianas Bruder für eine mögliche Dokumentation über die verstorbene Prinzessin gewinnen. Charles Spencer könnte dem bislang unbestätigten Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen und womöglich selbst darin auftreten. Sykes vermutet allerdings, dass bei den angeblichen Plänen nicht nur die Erinnerung an Diana (†36) eine Rolle spielt. Seiner Einschätzung nach könnten Harry und Herzogin Meghan (45) mit einer solchen Produktion Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe erzielen wollen. Belege für diese Annahme nennt er nicht. Harry und Meghan haben bislang weder eine Dokumentation über Diana angekündigt noch bestätigt, dass sie eine solche planen.

Dass Überlegungen zu einem entsprechenden Projekt existieren könnten, hatte zuvor The Telegraph berichtet. Demnach sollen Charles Spencer und mehrere enge Freunde Dianas Harry wegen eines möglichen Films zum 30. Todestag der Prinzessin im Jahr 2027 kontaktiert haben. "Er überlegt noch, wie er ihr Vermächtnis in diesem wichtigen Jubiläumsjahr am bedeutsamsten würdigen kann", erklärte eine Quelle gegenüber der Zeitung. Mehrere mögliche Projekte sollen dabei im Gespräch sein. Als möglicher Produzent wird Archewell Productions genannt. Aufgrund der bestehenden Zusammenarbeit von Harry und Meghan mit Netflix gilt auch der Streamingdienst als möglicher Abnehmer. Eine offizielle Zusage oder Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Sykes sieht zudem Harrys Unterstützung für das Buch "Swan Song: Diana, My Sister" als mögliches Zeichen für eine Annäherung an Charles Spencer. Auch ein Schwanen-Emoji auf dem Instagram-Account von Meghans Marke As Ever bringt er damit in Verbindung. Der Autor des Buches hatte außerdem erklärt, Harry sei damit "vollkommen einverstanden". Weitere Aussagen von Sykes gehen noch einen Schritt weiter. Er vermutet, Harry könnte sich in einer möglichen Dokumentation als "der wahre Erbe von Dianas Vermächtnis" präsentieren. Zudem hält der Journalist Enthüllungen über Dianas Erfahrungen mit der Königsfamilie für denkbar. Bestätigte Informationen über mögliche Inhalte einer solchen Produktion gibt es bislang jedoch nicht.

Harry pflegt weiterhin Kontakt zur Familie seiner Mutter. Während einer Englandreise mit Meghan und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet entstanden Urlaubsaufnahmen, die mutmaßlich auf Althorp, dem Anwesen der Familie Spencer, aufgenommen wurden. Dort befindet sich auch Dianas letzte Ruhestätte auf einer Insel in einem See. Die Prinzessin starb am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren nach einem Autounfall in Paris. Ob Charles Spencer tatsächlich an einer möglichen Dokumentation mitwirken würde, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Charles Spencer und Prinz Harry im Juli 2021

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

Imago Prinz Harry und Meghan nehmen am Scar Tree Walk in Birrarung Marr in Melbourne teil, April 2026