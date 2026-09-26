Sexy Rolle: Lily-Rose Depp spielt in Playboydrama mit

Für die nächste Hauptrolle taucht Lily-Rose Depp (27) in die Welt des Playboy ein: Im Coming-of-Age-Drama "Playmates" spielt sie die ambitionierte Anna. Diese tritt gegen sechs weitere Frauen an, um zum Playmate des Monats gekürt zu werden und auf dem heiß begehrten Magazincover zu landen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht aber auch die besserwisserische 13-jährige Elle, verkörpert von Indiana Elle. Für das Mädchen ist die Playboy Mansion so etwas wie ihr zweites Zuhause, und sie freundet sich dort unerwartet mit Anna an. Gemeinsam wollen sie ihre Träume verwirklichen: Während Anna auf das Cover will, hat Elle ein Auge auf einen Jungen geworfen. Die Regisseurin ist dabei niemand Geringeres als Lorraine Nicholson (36), die Tochter von Jack Nicholson (89) und Rebecca Broussard. Und die Geschichte? Die orientiert sich lose an ihrer Kindheit.

Denn den Schauplatz ihrer Geschichte kennt die Regisseurin aus eigener Erfahrung. Von ihrer Geburt 1990 bis etwa zu ihrem elften Lebensjahr besuchte sie die Playboy Mansion regelmäßig. In einem 2024 veröffentlichten Essay für Vanity Fair erzählte sie von Ostereiersuchen, Fahrten mit Kinderautos über die Tennisplätze, einem Pfauenbiss und Erkundungen der berüchtigten Grotte. "Ich war nie in einem Ferienlager. Ich hatte nie eine Aktivität nach der Schule", schrieb Lorraine über ihre außergewöhnliche Kindheit. Wann die Dreharbeiten beginnen und wann der Film erscheint, ist noch nicht bekannt. Lily-Rose ist jedoch im Film nicht nur Schauspielerin: Gemeinsam mit Alex Orlovsky und Duncan Montgomery von High Frequency Entertainment produziert die Schauspielerin das Projekt. Bill Pullman (72) soll Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) darstellen. Indiana wurde zuvor durch "The Housemaid" bekannt, in dem sie die Tochter der von Amanda Seyfried (40) gespielten Figur verkörperte.

Für Lorraine ist "Playmates" der bislang größte Schritt als Filmemacherin. Zuvor schrieb und inszenierte sie den Kurzfilm "Life Boat" mit Stephen Dorff (53), der beim Tribeca Film Festival Premiere feierte. Und auch Lily-Rose stammt aus einer bekannten Hollywood-Familie: Ihre Eltern sind Johnny Depp (63) und Vanessa Paradis (53). Aufmerksamkeit erregte die Schauspielerin zuletzt mit Robert Eggers' (43) "Nosferatu". Daraufhin arbeitete sie erneut mit dem Regisseur zusammen und drehte den Horrorfilm "Werwulf". Am Set zeigte sie sich bereits stark verändert. In einem historischen Lumpenkostüm, mit fahler Haut, dunklen Augenringen und schief wirkendem Mund spielte sie eine Figur im England des 13. Jahrhunderts. Der düstere Auftritt ist damit ein deutlicher Gegensatz zu ihrer glamourösen Figur Anna, die in "Playmates" unbedingt auf das Playboy-Cover möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lnicholson Jack Nicholson mit seinen Kindern Lorraine und Ray, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Hefner im November 2003 in Los Angeles