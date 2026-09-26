Nach König Haralds Tod: Royals verlieren Schirmherrschaften

Der Tod von König Harald V. (†89) am 28. August 2026 hat in Norwegen nicht nur einen Thronwechsel ausgelöst, sondern auch Auswirkungen auf die offiziellen Aufgaben der Königsfamilie. Mit dem Wechsel an der Spitze der Monarchie sind die festen königlichen Schirmherrschaften zunächst ausgelaufen. Das betrifft König Haakon VIII. (53), Königin Mette-Marit (53) und Königin Sonja (89). Die Organisationen, die bislang unter königlicher Schirmherrschaft standen, werden nicht automatisch weitergeführt. Stattdessen müssen sich sowohl bisherige Partner als auch neue Interessenten künftig neu bewerben. In einer Mitteilung des Palastes, über die unter anderem Dagbladet berichtete, heißt es: "Im Zusammenhang mit dem Thronwechsel entfallen die festen königlichen Schirmherrschaften gemäß der Tradition."

"Das Schirmherrschaftsprogramm wird fortgesetzt, und sowohl bestehende Schirmherrschaftsorganisationen als auch andere Organisationen können eine Schirmherrschaft beantragen", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. Februar 2027. Nach Angaben des Königshauses wurden die bisherigen Organisationen bereits über das neue Verfahren informiert. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Für die diesjährige "TV-aksjonen", die große norwegische Fernseh-Spendenaktion, bleibt König Haakon auch 2026 Schirmherr. Alle anderen festen Schirmherrschaften müssen neu beantragt und anschließend vergeben werden.

In Norwegen wird eine königliche Schirmherrschaft üblicherweise für fünf Jahre vergeben. Wer die Zusammenarbeit danach fortsetzen möchte, muss sich erneut bewerben. Dabei kommen nicht nur Vereine und Organisationen infrage. Auch einzelne Veranstaltungen wie Festivals, Ausstellungen oder Konferenzen können unter königlicher Schirmherrschaft stehen. Wie die Unterstützung durch das Königshaus konkret aussieht, ist unterschiedlich. Die Royals können etwa an Veranstaltungen teilnehmen, Organisationen zu Audienzen empfangen oder Grußbotschaften zu besonderen Anlässen schicken. Welche Schirmherrschaften König Haakon, Königin Mette-Marit und Königin Sonja künftig übernehmen werden, bleibt damit zunächst noch offen.

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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Getty Images König Haakon VIII., Königin Mette-Marit und Königin Sonja bei der Trauerfeier für König Harald V. im Osloer Dom

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Getty Images Ingrid Alexandra, Märtha Louise, Haakon VIII und Sverre Magnus begleiten den Sarg von König Harald V in Oslo