"Scrubs"-Comeback wackelt: Dr. Kelso fehlt wohl erneut

Zach Braff (51) dämpft die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Ken Jenkins als Dr. Bob Kelso in der zweiten Staffel des Scrubs-Reboots. Serienschöpfer Bill Lawrence (57) hatte eine Rückkehr zuvor zwar in Aussicht gestellt, doch Ken taucht nicht in der von ABC veröffentlichten Besetzungsliste auf. In einem gemeinsamen Videointerview mit seinen "Scrubs"-Kollegen und Co-Produzenten Sarah Chalke (50) und Donald Faison (52) erklärte Zach nun den Grund. Das hohe Alter seines Kollegen – der Darsteller ist inzwischen 86 Jahre alt und im Ruhestand – gestalte die Rückkehr schwierig. "Die Fans wünschen sich das so sehr, und ich respektiere das sehr. Wir wünschen es uns auch, aber ich denke, wir müssen auch Rücksicht auf sein Alter nehmen", erklärte der Schauspieler und ergänzte: "Ich werde es weiter versuchen, aber ich denke, so wie es ihm derzeit geht, ist das ein bisschen viel verlangt. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

Damit klingt Zach deutlich zurückhaltender als Serienerfinder Bill Lawrence, der noch im Frühjahr zuversichtlich war, dass Ken zurückkehren werde. "Dr. Kelso wird nächstes Jahr zurück sein. Dieses Jahr hat es einfach nicht geklappt, aber nächstes Jahr wird es klappen", hatte er gegenüber Deadline angekündigt. Ken hatte den früheren Chefarzt des Sacred Heart über die gesamte ursprüngliche Laufzeit von neun Staffeln hinweg verkörpert. Auch ohne eine bislang gesicherte Rückkehr von Dr. Kelso sollen in der zweiten Staffel zahlreiche bekannte Figuren als Gaststars auftauchen. John C. McGinley (67) spielt wieder Dr. Cox, Judy Reyes (58) kehrt als Carla zurück und Neil Flynn schlüpft erneut in die Rolle des Hausmeisters. Außerdem sind Christa Miller als Jordan und Robert Maschio (60) als Todd vorgesehen. Ein Teaser bestätigte zudem die Rückkehr von Scott Foley (54) als Sean. Besonders Dr. Cox rückt zu Beginn der neuen Staffel in den Mittelpunkt – seine ehemaligen Schützlinge suchen gemeinsam nach einer Behandlung für seine Autoimmunerkrankung.

ABC hatte die Fortsetzung des Reboots bereits bestätigt. Die zweite Staffel soll zehn Episoden umfassen und damit eine Folge länger ausfallen als die erste. Judy und John sollen in der Fortsetzung deutlich mehr Bildschirmzeit bekommen. Johns Einsatz muss allerdings mit seiner Hauptrolle in Bills HBO-Serie "Rooster" abgestimmt werden. Deren zweite Staffel ging kurz nach Beginn der "Scrubs"-Dreharbeiten in Los Angeles in Produktion. Auch im Sacred Heart selbst haben sich die Rollen inzwischen verändert: J.D., Elliot und Turk übernehmen mehr Verantwortung und geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Gleichzeitig soll Turks psychische Gesundheit ausführlicher behandelt werden. "Turk kämpft mit einigen Problemen hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit – das haben wir bereits im Pilotfilm eingeführt. Dass J.D. zurückkam, war sicherlich eine vorübergehende Lösung dafür, aber ich glaube, wir werden nun erforschen, dass man seine Melancholie nicht einfach dadurch loswird. Es gibt mehr zu tun, als nur darauf zu warten, dass der eigene Freund in die Stadt zurückkommt", erklärte Zach im Videointerview. Fans der Serie können sich somit zwar eher nicht auf die Rückkehr von Dr. Kelso freuen, dafür aber wohl auf einen besonders dramatischen Handlungsbogen für Turk.

Anzeige Anzeige

Imago Ken Jenkins als Dr. Bob Kelso und Zach Braff als Dr. J.D. Dorian in "Scrubs – Die Anfänger"

Anzeige Anzeige

2025 Disney. All rights reserved. Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Scrubs"-Cast