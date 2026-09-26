Brandi Glanville räumt Vorsorgekonto für hohe Arztkosten

Brandi Glanville (53) kämpft seit Jahren mit massiven gesundheitlichen Problemen – und die haben inzwischen auch ihr Konto leergefegt. Gegenüber Fox News Digital erklärt die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass sie für die Behandlungen Hunderttausende Dollar an Ersparnissen aufgebraucht habe. Sogar ihr 401(k)-Konto – ein in den USA weit verbreitetes, steuerlich begünstigtes Vorsorgemodell zur betrieblichen Altersversorgung – löste Brandi komplett auf, um die Arztrechnungen zu bezahlen. Allein ihre tägliche Infusionstherapie schlägt demnach mit monatlich 3.300 bis 6.000 Dollar, umgerechnet bis zu 5.200 Euro, zu Buche. Das finanzielle Polster, das sie sich einst aufgebaut hatte, sei nun verschwunden – und das, obwohl sie krankenversichert war.

Wie belastend die Situation ist, macht Brandi im Gespräch mit dem Portal deutlich. Schon ab acht Uhr morgens würden Gläubiger anrufen und offene medizinische Forderungen eintreiben wollen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Cedars-Sinai-Krankenhaus. "Das Gesundheitssystem hier ist kaputt. Ich habe Hunderttausende Dollar ausgegeben, die ich gespart hatte", klagt sie. Weil die Kosten weiterlaufen, muss die ehemalige "The Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin wieder Aufträge annehmen und arbeiten. Aus diesem Grund trat sie auch in der US-Show "Special Forces: World's Toughest Test" an: Sie wollte sich selbst beweisen, dass eine berufliche Rückkehr für sie möglich ist. Dort erlitt sie jedoch einen Unfall, der ihre Gesundheit weiter beeinträchtigte.

Ihre Beschwerden begannen nach einer Marokkoreise im Jahr 2023, damals vermutete Brandi zunächst einen Parasiten als Auslöser. Wegen Gesichtslähmungen und sichtbarer Veränderungen suchte sie lange nach einer Erklärung und gab dafür nach früheren Angaben bereits mehr als 60.000 Euro aus. Im selben Jahr wurde bei ihr ein stressbedingtes Angioödem diagnostiziert, eine Erkrankung, die zu starken Schwellungen im Gesicht führte. Im Februar 2026 gab Brandi schließlich bekannt, dass ihre Entstellung durch einen Parasiten verursacht worden sei, der aus ihren "geplatzten" 18 Jahre alten Silikonbrustimplantaten stamme und dazu geführt habe, dass ihre Lymphknoten "verstopft" seien.

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Getty Images Brandi Glanville, Realitystar

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Getty Images Brandi Glanville, Oktober 2019

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