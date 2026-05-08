Melissa McCarthy teilt Foto zum 19. Geburtstag ihrer Tochter

Zum 19. Geburtstag ihrer Tochter Vivian hat Melissa McCarthy (55) auf Instagram ein seltenes Throwback-Foto geteilt. Das Bild zeigt die Schauspielerin und ihre Tochter als Kleinkind in einem verspielten Moment: Vivian hält sich ein Set Farben vor ein Auge, während Melissa dasselbe mit der Hand versucht. "Vor neunzehn Jahren kam ein wunderschönes, lustiges, seltsames Wesen in unser Leben und hat alles besser gemacht! Alles Gute zum Geburtstag, Vivi Lu! Xoxo Mama", schrieb die 55-Jährige dazu auf der Plattform.

Vivian ist das ältere der beiden Kinder, die Melissa gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Falcone (52) großzieht. Neben der frisch 19-Jährigen gehört auch Tochter Georgette zur Familie – sie ist 16 Jahre alt. Schon im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin einen kurzen Blick auf Vivian gewährt, als sie in ihrer Instagram-Story ein Foto der Tochter in einem himmelblauen Prinzessinnenkleid teilte – anlässlich ihres Schulabschlussballs. Damals bedankte sich Melissa öffentlich bei den Designern, die das Outfit ermöglicht hatten.

Dass Melissa und Ben ihre Mädchen normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist kein Geheimnis. Umso mehr fiel auf, als Vivian und Georgette im Mai 2023 mit ihrem Vater über den blauen Teppich der Hollywood-Premiere von Arielle, die Meerjungfrau liefen, um ihre Mutter als Ursula in der Realverfilmung zu unterstützen. Für Melissa, die seit vielen Jahren mit Ben verheiratet ist, steht ihre Familie immer wieder im Fokus. In Interviews betont sie häufig, wie sehr sie das ganz normale Alltagsleben mit ihren Liebsten schätzt. Auch Papa Ben gratulierte seiner älteren Tochter mit einem Throwback-Foto zum Geburtstag.

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Getty Images Melissa McCarthy, November 2025

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Instagram / melissamccarthy Melissa McCarthy mit Tochter Vivian, Instagram, 2026

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Getty Images Ben Falcone und Melissa McCarthy bei der Museum Gala im American Museum of Natural History in New York City, 4. Dezember 2025