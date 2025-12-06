25 Jahre später: So geht es den "Gilmore Girls"-Stars heute

Auch 25 Jahre nach der Erstausstrahlung sind die Gilmore Girls immer noch in aller Munde. Alexis Bledel (44) und Lauren Graham (58) standen zuletzt bei den Primetime Emmys in Los Angeles gemeinsam auf der Bühne und feierten das 25-jährige Jubiläum ihrer Kultserie. Doch die Nostalgie-Welle rollt weiter durch die Cast-Reihen, wie OK Magazine berichtet: Kelly Bishop (81), unverwechselbar als Emily Gilmore, lieferte bereits 2024 frischen Lesestoff mit ihren Memoiren "Das dritte Gilmore Girl". Darin ermöglicht die Schauspielerin einen persönlichen Einblick in ihre Erfahrungen und das Erbe der Serie. Mit ihren Erzählungen und Hintergründen begeisterte Kelly sowohl alteingesessene Fans der "Gilmore Girls" als auch ein neues Publikum. Doch die drei Gilmore Girls sind nicht die einzigen, die die Flamme am Lodern halten.

Scott Patterson (67), besser bekannt als Diner-Betreiber Luke Danes, schwelgt ebenfalls gerne in Erinnerungen. In seinem Podcast "I Am All In" sieht er sich die die komplette Kult-Serie noch einmal an und kommentiert das Geschehen. Darüber hinaus stand er letztes Jahr für einen Walmart-Werbespot mit seiner ehemaligen Schauspielkollegin Lauren vor der Kamera. Matt Czuchry (48) und Jared Padalecki (43) trafen sich im September für eine "Gilmore"-Kampagne von Panera Bread wieder. Die Serie bleibt also im Leben der Stars präsent – auch ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Kaffee im Diner.

Melissa McCarthy (55), bekannt als die liebenswerte und tollpatschige Sookie St. James, hat in der Serie längst bewiesen, dass sie ein komödiantisches Ausnahmetalent ist. Abseits der Kameras steht jedoch ihr Familienleben im Mittelpunkt: Seit ihrer Heirat mit Schauspieler Ben Falcone (52) im Jahr 2005 sind die beiden Eltern von zwei Kindern. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere, die sie zu Oscar-Nominierungen und Emmy-Gewinnen führte, bleibt McCarthy ihrem Privatleben und ihrer Familie eng verbunden. Auch viele der anderen Serienstars haben ihr persönliches Familienglück gefunden. Alexis war mit Schauspieler Vincent Kartheiser (46) verheiratet, beide haben ein Kind zusammen. Auch Jess-Darsteller Milo Ventimiglia (48) sorgte zuletzt für Schlagzeilen: Gemeinsam mit Jarah Mariano begrüßte er im Januar sein erstes Kind, Tochter Ke'ala Coral Ventimiglia. Jared ist seit 2010 mit seiner Genevieve verheiratet, die beiden haben drei Kinder. Zwischen Karrierehöhepunkten und Familienglück bleibt der Spirit von Stars Hollow für die Schauspieler spürbar präsent.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham in "Gilmore Girls"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham überreichen einen Emmy für das beste Drehbuch

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Graham und Scott Patterson bei der Zeremonie, 2025